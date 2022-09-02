Челябинским главам даны рекомендации в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров

В Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода и высокий риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Губернатор Алексей Текслер поставил задачу главам муниципальных образований обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности, сообщает пресс-служба главы региона. Мэрам рекомендовано своевременно вводить режим повышенной готовности или режим ЧС.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 46 гектаров. Возгорания произошли на территории Верхнеуральского, Карталинского, Кунашакского, Кыштымского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Увельского, Усть-Катавского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств.

В регионе сохраняется аномально-жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов) и высокая вероятность ландшафтных и лесных пожаров.

Главам предписано организовать работу по очистке территорий (в границах населенных пунктов), прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

В муниципалитетах необходимо будет также организовать работу по патрулированию, провести проверку готовности сил и средств к тушению ландшафтных пожаров.

Главам рекомендовано проинформировать население о требованиях пожарной безопасности и при необходимости своевременно вводить режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации.

Всего в текущем году на территории лесного фонда области ликвидировано 364 возгорания на площади 2649 гектаров.

Напоминаем, в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112.