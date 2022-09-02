02.09.2022
Старинный жилой дом в Миассе включен в госреестр объектов культурного наследия
02.09.2022
Белые храбрые лодочки
02.09.2022
Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»
02.09.2022
За сутки заболело ковидом 690 южноуральцев, выздоровело 352, умерло трое
02.09.2022
Осень с восточным колоритом: Wink представляет главные премьеры сентября
02.09.2022
КУИЗО Челябинска объявил аукционы по продаже четырех недостроев
Челябинским главам даны рекомендации в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров
28.02.2022
Муниципалитеты наделили полномочиями по тушению ландшафтных пожаров
07.12.2021
Челябинская область выполнила все поручения президента по пострадавшим от лесных пожаров
20.08.2021
Погорельцы из Карталинского района готовятся отметить новоселье
02.08.2021
Жителям поселков Джабык и Запасное, чье жилье пострадало от огня, спишут долги за электричество
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022