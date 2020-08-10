Челябинский Миасс продолжают избавлять от растительности

Челябинский Миасс продолжают избавлять от излишней водной растительности. О ходе работ по очистке городского водоема сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

По его словам, подрядчик - ООО "Акватехника" - начинает осваивать новый участок, что возле ТРК "Родник".

Виталий Безруков напомнил, что в этом году Миасс очистят на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора "Союзпищепрома". От водорослей и ряски освободят участок длиной три километра и площадью 6,3 гектара.

К настоящему моменту очищена акватория реки на участке около элеватора "Союзпищепрома". В завершающей стадии находятся работы на участке в районе моста по улице Северо-Крымской. Параллельно продолжается уборка на участках, очищенных в прошлом году, - для поддержания их в удовлетворительном состоянии.

В минэкологии Челябинской области отмечают, что в этом году существует проблема падения уровня воды в реке, из-за чего усилились процессы заболачивания и роста тростника. Несмотря на то, что это затрудняет передвижение экскаватора-амфибии, работы продолжаются. Сейчас в ведомстве рассматривается возможность повышения уровня воды в Миассе.

Также принято решение разместить технику подрядчика на постоянной основе до окончания работ. Это поможет поддерживать порядок на очищенных участках.

Чтобы поддерживать очищенную акваторию в удовлетворительном состоянии, техника останется на участках до конца октября.

"В настоящее время завершается разработка проектной документации по восстановлению и экологической реабилитации реки Миасс в черте города Челябинска. Сюда войдёт расчистка реки от донных отложений, ликвидация в пределах прибрежной защитной полосы накопленных загрязнений, биогенное закрепление откосов и береговой полосы, а также меры по увеличению самоочищающей способности водоема", - рассказал Виталий Безруков.

Работы проводятся в рамках региональной составляющей федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".