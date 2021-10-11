Челябинский областной суд не удовлетворил иск по изменению норм закона о границах ООПТ

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении административного иска об оспаривании норм регионального закона, определяющих правила изменения и установления границ особо охраняемых природных территорий.

Об этом сообщает телеграм-канал Челябинского областного суда.

Исковые заявления в суд направляли юристы Владимир Казанцев и Андрей Талевлин. Они просили признать не действующими с момента принятия пункты подпункты 1, 3, 4 пункта 1 статьи 30 и статьи 30-1 регионального закона от 25 апреля 2002 года № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области».

Эти статьи закона устанавливают порядок упразднения и изменения границ особо охраняемых природных территорий.

«Сегодня Челябинский областной суд отказал в удовлетворении административных исковых заявлений Владимира Казанцева и Андрея Талевлина», - сообщает пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции

Как уже сообщало агентство, ранее полномочия по изменению границ ООПТ принадлежали Законодательному собранию области, в августе 2020 года были переданы региональному правительству. В марте 2021 года Челябинская область предложила установить на федеральном уровне единые для всех регионов правила изменения границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

А пока минэкологии по поручению губернатора активно создает новые памятники природы регистрирует ООПТ.

Напомним, на прошлой неделе Челябинской областной суд удовлетворил другой иск Казанцева и Талевлина о возвращении в ООПТ «Челябинский городской бор» участка, ранее изъятого из границ памятника природы под строительство детского хирургического корпуса. Соответствующее решение было принято депутатами Заксобрания.