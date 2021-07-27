Челябинские общественники будут оспаривать областной закон об ООПТ

Челябинские правозащитники Андрей Талевлин и Владимир Казанцев будут оспаривать нормы областного закона «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области». В качестве ответчика выступит Законодательное собрание области. Об этом сообщил Владимир Казанцев в своем телеграм-канале.

Вчера, 26 июля, состоялось предварительное судебное заседание, на котором были уточнены некоторые процессуальные детали, ответчик представили некоторые документы.

«Для тех, кто следит за историей Челябинского бора, не секрет, что в угоду различным коммерсантам, чиновникам законодатели планомерно уменьшают территорию бора. Для этого в закон вносятся различные изменения, позволяющие легализовать, по сути, уничтожение памятника природы. В областном законе появляются различные нормы об «упразднении особо охраняемых природных территорий (ООПТ)», «изменение границ ООПТ» и другие «правовые новеллы». И самое опасное, что это появляется в законе области, что позволяет обрезать территорию любой областной ООПТ», - рассказал Андрей Талевлин.

Также полномочия изменения границ передали правительству Челябинской области. Как отмечает правозащитник - для уменьшения гласности этих процессов.

«Следовательно, можно кулуарно изменять границы ООПТ, упразднять их, так как отменена экологическая экспертиза для региональных ООПТ, а значит никаких общественных обсуждений можно и не проводить», - добавил юрист.

Напомним, скандальная история берет свое начало с 26 декабря 2019 года, когда депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменение границ Челябинского бора для строительства там детского хирургического корпуса. Предполагалось изъять с территории бора 4,2 гектара, при этом увеличив территорию в другой его части. Усмотрев в данном решении нарушение закона, экологи-общественники обратились в суд. На местном уровне суды принимали решения в пользу законодателей, однако с ними дважды не согласился апелляционный суд Санкт-Петербурга, отправив дело на повторное рассмотрение.

Последнее заседание в Челябинском областном суде по делу об изъятии земельного участка из границ городского бора под строительство детского хирургического корпуса состоялось 12 июля. На нем Заксобрание области заявило ходатайство о привлечении минприроды РФ в качестве заинтересованного лица.