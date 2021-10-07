Челябинский областной суд удовлетворил иск о возвращении участка бора, изъятого под корпус ЧОДКБ

Челябинский областной суд удовлетворил коллективное исковое заявление экоактивистов и вернул в ООПТ «Челябинский городской бор» участок, ранее изъятый из границ памятника природы под строительство детского хирургического корпуса.

«Сегодня Челябинский областной суд удовлетворил коллективное административное исковое заявление об оспаривании в части постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 26 декабря 2019 года № 2240 “О внесении изменений в постановление Законодательного собрания Челябинской области “Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны”», - сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Об удовлетворении иска сообщил также на своей странице один из истцов – Владимир Казанцев.

Напомним, истцы Владимир Казанцев и Андрей Талевлин (к иску присоединилось еще 253 человека) просили суд признать недействительным решение Заксобрания региона в части изъятия земельного участка из территории Челябинского городского бора под строительство детского хирургического корпуса ЧОДКБ.

«Решением областного суда указанное постановление признано недействующим в части, предусматривающей исключение из границ территории памятника природы «Челябинский (городской) бор» для расширения ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» земельного участка площадью 42 тысячи 343 квадратных метра со дня вступления решения суда в законную силу», - сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

Кроме того, суд обязал Законодательное Собрание Челябинской опубликовать в газете «Южноуральская панорама» решение суда по данному иску или сообщение о его принятии в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу.

В суде уточнили, что решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

Напомним, Законодательное собрание, принимая постановление об изъятии участка (площадью около пяти гектаров) под строительство хирургического корпуса, одновременно этим же документом приняло решение о присоединении к Челябинскому бору участка более 50 гектаров - территории урочища «Монахи» и поймы реки Миасс от моста по улице Худякова до плотины пруда Коммунаров. Эту часть решения экоактивисты не оспаривали. Эти участки остаются в ООПТ.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт заверила, что новый хирургический корпус ЧОДКБ все-таки будет построен (в ближайшие два года), но на другом участке, чем изначально предполагалось.

СПРАВКА

Детский хирургический корпус планировалось построить рядом с другими корпусами ЧОДКБ на территории, ранее входящей в границы памятника природы - Челябинского городского бора.

Для реализации этого проекта депутаты Законодательного собрания региона 26 декабря 2019 года одобрили изменение границ Челябинского бора.

В мае 2020 года Челябинский областной суд встал на сторону ЗСО и позднее пояснил свою позицию. Через несколько дней Челябинская гордума приняла решение по изменению зонирования земельного участка под строительство нового корпуса.

Экоактивисты и общественники обратились в суд. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал постановление ЗСО незаконным и отменил его.

Областные власти оспорили решение в Седьмом кассационном суде, который отправил дело на повторное рассмотрение. Второго февраля 2021 года Второй апелляционный суд, повторно рассмотрев жалобу, вновь отменил решение ЗСО как в части изъятия участка бора, так и в части присоединения. Областные власти вновь оспорили это решение суда.

Седьмой Кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев ходатайство юристов регионального парламента, направил дело на повторное рассмотрение в Челябинский областной суд.