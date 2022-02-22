Челябинский зоопарк снял трогательные видео вышедшей из спячки Шкоды

Челябинский зоопарк поделился трогательными видео вышедшей из спячки медведицы Шкоды.

Проснулась бурая малышка 18-го февраля, спустя два месяца, проведенного в объятиях Морфея (улеглась в спячку Шкода 19-го декабря).

Как рассказали сотрудники муниципального учреждения, до того, как уснуть, косолапая наедала недостающую для зимнего сна жировую массу.

«Зоологи отмечают, что медведица не утратила своей шкодливости: уже активно передвигается по вольеру, раскидывает игрушки и проверяет на прочность конструкции. А ещё, пока спала, похудела. Вот бы нам такие способности», - шутят в МКУ «Челябинский зоопарк».

Напомним, в столицу Южного Урала Шкода приехала из окрестностей горнолыжного центра «Банное» осенью 2021-го года в возрасте около двух лет. Медведицу удалось поймать благодаря клетке-ловушке. На свободе косолапая питалась отходами – бродила с еще одним молодым медвежонком (его, увы, поймать не удалось) рядом с заведениями общепита на границе с Башкирией, власти которой дали добро на отстрел, так как дикие звери находились в непосредственной близости от людей. Челябинский зоопарк решил стать домом для обоих косолапых, но в результате счастье здесь обрела одна Шкода. Попав в добрые руки сотрудников челябинского зоопарка, шкодливая красотка, оценив все прелести полезной для себя пищи, расцвела и похорошела. Прижилась она здесь легко и непринужденно. И именно на имя Шкода, которое очень подходит ее хитроватой и крайне любопытной натуре, медведица стала откликаться.