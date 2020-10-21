Четвероногим обитателям Таганая доставили «на дом» вакцину от бешенства
В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) завершилась очередная прививочная кампания.
Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», вакцину от бешенства четвероногим обитателям заповедной территории доставили «на дом» сотрудники научного отдела национального парка, которые разложили 800 доз препарата в местах возможных встреч животных с туристами: возле приютов и вдоль туристических троп.
«Участниками» кампании стали лисицы и другие потенциальные переносчики инфекции: енотовидные собаки, волки, медведи.
После вакцинации хищники получат иммунитет от смертельного заболевания сроком на один год.
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