Четвероногим обитателям Таганая доставили «на дом» вакцину от бешенства

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) завершилась очередная прививочная кампания.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», вакцину от бешенства четвероногим обитателям заповедной территории доставили «на дом» сотрудники научного отдела национального парка, которые разложили 800 доз препарата в местах возможных встреч животных с туристами: возле приютов и вдоль туристических троп.

«Участниками» кампании стали лисицы и другие потенциальные переносчики инфекции: енотовидные собаки, волки, медведи.

После вакцинации хищники получат иммунитет от смертельного заболевания сроком на один год.