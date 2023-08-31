31.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2023
Не успеть ни на работу, ни в школу: жители Еманжелинска страдают из-за сокращения автобусных рейсов
31.08.2023
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
31.08.2023
Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья
31.08.2023
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
31.08.2023
Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
Температурные рекорды не ожидаются
03.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
01.09.2022
Полицейские ярко и феерично поздравили южноуральцев с Днем знаний
01.09.2022
Спикер Александр Лазарев поздравил с Днем знаний всех учащихся и напутствовал студентов
01.09.2022
Губернатор Текслер с супругой проводили сына-четвероклассника в школу
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023