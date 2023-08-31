Циклон может испортить День знаний в Челябинской области

День знаний, первое сентября, в Челябинской области может подпортить пришедший с севера циклон – у него еще хватит силы на дожди, которые пройдут в большинстве территорий, местами осадки будут сильными. А вот температура воздуха чуть-чуть повысится.

«Циклон, пришедший на Урал с севера, крайне медлителен, занимает всю толщу тропосферы, но его воздушная воронка уже начала заполняться. Первого сентября его силы еще хватит на дожди, которые пройдут в большинстве районов Уральского региона», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. В западной горной части Челябинской области дожди могут быть сильными.

В дневные часы воздух прогреется до плюс 13-18 градусов. Правда, в Челябинске синоптики обещают лишь плюс 13-15 градусов и усиление ветра, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду.

А вот в День знаний в 2022 году в Челябинской области погода поставила температурные рекорды – в Челябинске в первый учебный день прошлого учебного года воздух прогрелся до плюс 34,4 градуса. Такое максимальное значение температура воздуха достигла впервые с 1896 года. Абсолютный максимум был перекрыт также в Златоусте, Миассе, Аргаяше.

Предыдущий абсолютный рекорд сентября был зафиксирован в 2003 году и составлял плюс 33,2 градуса.

В целом в 21-м веке День знаний, первое сентября, достаточно часто - 61% случаев - был теплым (температура выше нормы). А вот холодным праздник отмечался всего в 30% случаях.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в сентябре в области составляет плюс 10-12 градусов, в горных районах области – плюс 8-9 градусов. В теплые годы она достигает плюс 14-16 градусов, в холодные – плюс 4-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составлял плюс 29-34 градуса, в Челябинске – плюс 32 градуса (сейчас новый рекорд – 34,4). Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 9-14 градусов, в Челябинске – минус 10 градусов.