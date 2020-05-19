Деревья на проспекте Ленина погибли потому, что их «закатали» в асфальт

Озвучены причины гибели деревьев на проспекте Ленина в Челябинске.

Во время «дорожной революции» в областном центре приствольные круги сужали, лишая зеленые насаждения возможности получать необходимые дозы влаги и кислорода. Их просто «закатывали» в асфальт.

Подход к посадке деревьев будет кардинально изменен, заверяют городские власти.

На место спила деревьев порядка 80 деревьев на проспекте Ленина выезжали специалисты ботанического сада ЧелГУ, представители управления дорожного хозяйства и подрядчики.

«У одной части деревьев произошло полное усыхание кроны, а у другой части деревьев - частичное. Их конечно, можно было попытаться спасти. Причиной всего этого стало то, что они росли в стесненных условиях. Приствольное пространство было очень маленьким, менее одного метра, поэтому они могли пострадать. От того насколько правильно оно организовано, зависит доставка влаги и кислорода к корням. Приствольное пространство деревьев должно иметь диаметр не менее двух метров. Теперь уже не поделаешь ничего, несколько деревьев, которые можно было спасти, мы потеряли, но их немного», - рассказала директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

По северной стороне проспекта Ленина взамен спиленных лип сразу же начали высадку здоровых деревьев той же породы. Это не прутики высотой в метр, а крупномеры возрастом 5-7 лет высотой от пяти метров. На текущий момент высажено 59 таких дерева.

«Самое главное - открывать приствольные круги до нормативных показателей, чтобы дерево чувствовало себя нормально и продолжало развиваться. В тех условиях, которые там имеются, которые мы посмотрели, такое будет либо сделано для тех деревьев, которые остались в этих маленьких «станочках», либо полностью будет убираться часть асфальта, в том числе и тротуарной плитки, чтобы раскрыть вот эту зеленую часть. Сейчас ситуация меняется к лучшему, приходит понимание, что деревьям нужно хорошее довольствие воздуха и воды. Деревья не должны расти в асфальте, «задушенные» по горло, у них должно быть место для роста. Принято решение открывать так называемые «станочки» вокруг деревьев либо снимать часть асфальтового покрытия и расширять «зеленые полосы», - сказала Вера Меркер.

Чтобы деревья не засыхали в будущем, принято решение о расширении приствольных лунок с текущего размера 1х1 метр минимум до 2х2 метра. Сейчас прорабатываются технические решения со специалистами.

«Это новое направление работ для нас и для города, ранее лунки наоборот только сужали, закатывая деревья в парковки», - сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Всего в 2020 году на проспекте Ленина вместо 80 погибших будет высажено в общей сложности около 227 новых деревьев, в основном липы и яблони. За всеми деревьями предусмотрен уход до конца сезона, а если отдельные деревца не приживутся, они будут заменяться подрядчиком по гарантии.

Напомним, на этих выходных на проспекте Ленина проводилась замена угасающих деревьев с засыхающими вершинами и/или подверженной гниению сердцевиной. Было спилено 80 погибших деревьев. Но челябинцы были не в курсе, почему производились подобные работы, и это вызвало гнев и возмущение среди населения. За то, что никто не предупредил жителей города, что с гостевого маршрута убирают больные деревья, а на их место будут высажены новые, глава города Наталья Котова устроила нагоняй своему заместителю по дорожному хозяйству Максиму Куляшову.

«Жители города не были готовы к тому, что происходит. Мы с вами говорили о том, что сначала будем высаживать новые деревья на пустые места, а потом идти уже на замену существующих. А когда это все делается неожиданно, то это воспринимается в штыки. Можно сделать сто раз хорошо и один раз плохо и все перечеркнуть своими действиями. Не думаю, что жители против того, что мы делаем город лучше, делаем его краше. Жители должны знать, что мы собираемся делать и почему мы так решили делать. Чтобы это было в первый и последний раз», - заявила Наталья Котова.

Глава города также заявила о том, что по данному факту будет проведена служебная проверка, и поручила своему заместителю Максиму Куляшову провести аналогичную работу с подрядчиками, которые спиливали деревья.