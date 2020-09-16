Дождь идет - Челябинск плывет: ливневки не справляются

В Челябинске зарядили дожди. Осадков выпало столько, что город в прямом смысле поплыл.

Рекордное количество осадков (19,7 миллиметра) фиксируется в южноуральской столице со вчерашнего дня, 15-го сентября. Это в 1,6 раза превышает декадную норму.

Как отмечают в пресс-службе городской мэрии, в результате этого наблюдается подтопление некоторых участков улично-дорожной сети.

Регламентирован план оперативных и превентивных мероприятий, контроль за выполнением которых ведется круглосуточно, заявили в администрации Челябинска.

В мэрии напомнили, что действующая централизованная система водоотведения улично-дорожной сети города находится в оперативном управлении МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска» («ЭВИС»), и заверили, что работает она в полную силу в штатном режиме.

В настоящее время водоотведение через систему ливневой канализации на проезжей части происходит в пределах временной нормы (в течение одного часа после полного прекращения дождя).

В МБУ «ЭВИС» организовано круглосуточное дежурство бригад по водоотведению, подготовлен необходимый автотранспорт и средства откачки воды.

В общей сложности бороться с возможными подтоплениями готовы все необходимые виды спецтехники (в том числе автомобили КамАЗ КО-560 и КамАЗ КО-514, ЗИЛ, УАЗ, ассенизационные машины, газель грузопассажирская, экскаваторы МТЗ, JCB и Hyundai, самосвал КамАЗ), насосные станции.

«Среди мер по предотвращению вероятных подтоплений регулярно практикуются работы по открытию, очистке дождеприемных решеток, перепусков, водопропускных труб, выпусков», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Для обеспечения оперативного реагирования на затопления участков улично-дорожной сети Челябинска и на иные нарушения в работе системы городской ливневки организована работа круглосуточной диспетчерской службы МБУ «ЭВИС». По телефону 727-46 -26 можно сообщить о проблеме в любое время суток.

Так, за прошедшие сутки с повышенной нормой осадков принято и отработано семь заявок по подтоплениям в разных районах города Челябинска: по улицам Гагарина, Ворошилова, Дегтярева, Жукова, Линейной, Пионерской (поселок Новосинеглазово), на перекрестке Энтузиастов-Энгельса.

Помимо вышеперечисленных мероприятий за участками возможных подтоплений организован круглосуточный мониторинг. В учреждении составлен перечень проблемных участков улично-дорожной сети Челябинска, которые попали в категорию наиболее вероятных мест подтоплений. Среди таких объектов значатся 30 участков улично-дорожной сети во всех семи районах.

Дополнительно в МБУ «ЭВИС» по необходимости организуются мероприятия по ликвидации мест подтоплений на участках, где централизованные сети ливневой канализации отсутствуют.

В круглосуточном режиме в оперативную диспетчерскую службу поступают обращения и о таких проблемных участках (как правило, это частный сектор) от граждан, служб городского транспорта, Госавтоинспекции, районных администраций и других заявителей.

В ответ на каждое обращение на участок направляется дежурная бригада службы содержания и эксплуатации ливневой канализации для обследования, водоотведения, выполнения аварийно-восстановительных работ в рамках компетенции.

Пока городские власти отчитываются о проделанной работе, активисты Народного фронта отмечают в своем телеграм-канале, что каждую осень в Челябинске одна и та же картина.

«Во время дождей дороги, в том числе и крупные городские артерии, скрываются под толщей воды. Автомобилисты нервничают, пешеходы по щиколотку в воде стараются добраться до суши и не попасть под колёса. В условиях пандемии на людей, рискующих подхватить воспаление лёгких, больно смотреть. Не знаем, сколько раз должна повториться эта история, чтобы стало понятно, что в крупном городе-миллионнике огромная, никем не решаемая проблема с ливневками. Они либо забиты, либо их вовсе не предусмотрели. Нужно решать эту проблему!» - заявили общественники.