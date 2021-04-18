Дождались! Челябинская Кировка стала доступнее для пассажиров трамваев

В Челябинске к радости горожан, передвигающихся на трамваях, городские власти запустили новую остановку «Площадь Ярославского»: Кировка благодаря этому стала доступнее для многих горожан.

О появлении долгожданной трамвайной остановки на пересечении улиц Кирова и Труда сообщил телеграм-канал «Городская среда и транспорт в Че».

Теперь специалисты прорабатывают вопрос обустройства платформы на остановке «Оперный театр» с переносом ее к улице Карла Маркса, что необходимо для равномерного охвата точек притяжения.