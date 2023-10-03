Эко-активисты из Миасса объехали озеро Тургояк на велосипедах и очистили его берега от мусора

В городе Миассе Челябинской области в воскресенье, первого октября, прошла необычная спортивная акция «Велоэкология-2023». Её участники проехали на велосипедах вокруг озера Тургояк и очистили берега и окрестности уникального водоёма от мусора, а также сняли спортивную разметку, оставшуюся после многочисленных соревнований, проходивших здесь летом.

Тридцатикилометровый маршрут по берегу жемчужины Южного Урала озера Тургояк очень популярен в летний сезон у горожан, гостей региона и спортсменов. Соревнования по трейлраннингу (бег по пересеченной местности), велоспорту и триатлону здесь проходят чуть ли не каждые летние выходные. Каждый раз накануне старта организаторы отмечают маршрут специальными табличками на деревьях, ленточками на кустах и вдоль тропинок, бумажными листовками и различными указателями, чтобы участники не заблудились в горно-лесной местности. По окончании мероприятий разметка чаще всего остается на дистанциях и превращается в мусор.

Жители Миасса уже который год дружно очищают берега Тургояка от ленточек и цветных бумажных указателей, и полезное природоохранное мероприятие «Велоэкология» давно стало городской традицией. В этом году в нём приняли участие представители Федерации велоспорта города Миасса, активисты городской велокоманды «Новые Вершины» и заводского объединения «Молодежь УРАЛа».

Организатор акции «Велоэкология» Евгений Сурнин из миасской федерации велоспорта отмечает: «Цель мероприятия — не только снять остатки спортивной разметки и собрать мелкий мусор в окрестностях озера Тургояк, но и прокатиться дружной компанией на велосипедах, хорошо провести время на свежем воздухе и сделать доброе дело».

Выйти на массовую экологическую акцию пригласили всех желающих. Требования к участникам — самые простые: наличие исправного велосипеда и стремления сделать озеро Тургояк чище, а также одежда по погоде и чай в термосе с собой.

«Наш велопробег прошел в прогулочном темпе, с остановками для перекуса и осенних фотографий, — уточняет Евгений Сурнин. — Вместе мы проехали весь маршрут “Веломарафона Чистой Воды”. После субботнего дождя было местами грязно, но это не помешало нам осуществить задуманное. Благодаря участникам акции наше любимое озеро Тургояк стало лучше и чище».

Волонтерская акция «Велоэкология» была впервые организована жителями Миасса в 2016 году. Ежегодный экологический велопробег неизменно собирает горожан на берегах Тургояка в конце летнего сезона, когда спадает наплыв туристов и отдыхающих и на озере становится тихо.