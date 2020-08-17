Экоактивисты будут жаловаться в надзорные органы на ситуацию с полигоном «Южный»

В Челябинской области экоактивисты заявили, что будут жаловаться в прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор на выявленные ими нарушения и несоответствия в деятельности полигона «Южный».

Основанием для проверки площадки стали обращения жителей копейского поселка Старокамышинск, страдающих от запахов гари и гниющих отходов, в экологическую приёмную общественной организации «ЭкоЧел». В качестве одного из вероятных загрязнителей местные жители назвали полигон ТБО «Южный».

Эковолонтеры в ходе рейда выявили, что специальные ограждения вокруг полигона отсутствуют - на полигон может попасть любой, кто захочет. Также они обнаружили, что из-за отсутствия забора мусор разлетается на сотни метров вокруг.

«Помимо отсутствия ограждений, было выявлено несколько очагов возгорания с северо-восточной части борта полигона. Это значит, что технология укладки геомембран или прочих материалов выполнена не по техническим условиям (ТУ)», - заявили в «ЭкоЧеЛе».

Также общественники рассказали, что вокруг полигона имеются специализированные канавы для отвода свалочного фильтрата, однако канавы являются абсолютно сухими, фильтрата в них не выявлено.

«Это означает, что все «свалочные» воды уходят в грунт. Тем временем, всего в 300 метрах от полигона у жителей Старокамышинска и окрестных поселений имеются скважины», - сообщили экоактивисты.