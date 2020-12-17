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Экоактивисты приглашают челябинцев к очистке городского бора от валежника

В Челябинске общественники формируют волонтерские отряды для очистки городского бора от валежника.

ОГУ «Шершневское лесничество» откликнулось на инициативу оперативного центра общественного экологического контроля «АнтиСМОГ» о создании отрядов добровольцев.

Команда «АнтиСМОГ» уже внесла свою лепту в уборку челябинского городского бора.

«За пару часов нам удалось собрать большое количество поваленных деревьев и сухих веток. И это мероприятие - лишь одно из многих», - отмечают экоактивисты.

Уборка бора продлится две недели. Каждый день, с понедельника по пятницу, работать в лесу будут две группы волонтеров. Первая будет заступать на вахту в восемь утра, вторая - в час дня (точка сбора по адресу: Варненская, 1-А, музей леса).