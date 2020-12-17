Экоактивисты приглашают челябинцев к очистке городского бора от валежника

В Челябинске общественники формируют волонтерские отряды для очистки городского бора от валежника.
ОГУ «Шершневское лесничество» откликнулось на инициативу оперативного центра общественного экологического контроля «АнтиСМОГ» о создании отрядов добровольцев.
Команда «АнтиСМОГ» уже внесла свою лепту в уборку челябинского городского бора.
«За пару часов нам удалось собрать большое количество поваленных деревьев и сухих веток. И это мероприятие - лишь одно из многих», - отмечают экоактивисты.
Уборка бора продлится две недели. Каждый день, с понедельника по пятницу, работать в лесу будут две группы волонтеров. Первая будет заступать на вахту в восемь утра, вторая - в час дня (точка сбора по адресу: Варненская, 1-А, музей леса).
«Все неравнодушные челябинцы могут присоединиться к очистке бора. Чтобы записаться в команду на удобный вам день, звоните по телефону: +7351-777-08-08. Одевайтесь теплее, берите с собой перчатки и горячий чай», - приглашают общественники горожан к участию в акции.