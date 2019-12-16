Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за аппетитов Томинского ГОКа

В Челябинске в минувшую субботу, 14 декабря, состоялась научно-практическая конференция «Водные проблемы Южного Урала», посвященная многоаспектному рассмотрению этой темы. Неизвестные силы пытались ее сорвать: в арендованном конференц-зале «Калипсо» отеля «Рэдиссон Блю Челябинск» якобы случилась коммунальная авария, хотя все остальные залы работали, и участникам конференции пришлось перебираться на «запасной аэродром» - в небольшое помещение организации «Эколофт». Атмосфера здесь домашняя. Тканые коврики, сделанные руками бабушек, домашние тапочки. Получился диссонанс: строгие костюмы докладчиков и комнатные тапочки на ногах.

Научно-практическая конференция проводилась по инициативе ОМННО «Совет Гринпис» (Москва), Всемирного фонда дикой природы (WWF), Россия (Москва), ЧРОЭО «Экологический консалтинг (Челябинск) и Общественного движения «Зеленый город» (Челябинск). В конференции принимали участие ученые и специалисты из Москвы, Челябинска и Уфы.

Вряд ли участники конференции могли подумать, что их вот так встретит Челябинск. Тема повестки более чем серьезная – качество питьевой воды и проблемы природопользования при реализации проекта Томинского ГОКа, а также всех беспокоящий полигон в Полетаево.

«Мы приглашали к диалогу администрацию Челябинска, но никто от них не пришел», - рассказал директор по программам «Гринпис» России Иван Блоков.

Эколог из Москвы, бывший сотрудник московской фирмы АО «НИИграфит» Игорь Башарин озвучивает неутешительную статистику. В воде, которую мы пьем, резко увеличилось содержание азота, меди и цинка. Содержание ортофосфатов за последние 25 лет выросло более чем в 30 раз.

«Шершневское водохранилище испытывает промышленную нагрузку и давление городской застройки, а это не может не сказываться на экосистеме водоема и качестве питьевой воды. Кроме того, вдоль Шершней располагается канализационный коллектор. Очистные сооружения того же Сосновского района просто не справляются. Шершни используют как рыбохозяйственный водоем. Это недопустимо. К примеру, в Китае были приняты беспрецедентные меры по питьевому водоснабжению. Там запретили сброс загрязненных вод в реки и затратили миллиарды на создание системы по очистке воды», - говорит Игорь Башарин.

Специалисты также отметили, что в последнее время в Шершни стали попадать нефтепродукты и рекомендовали на очистных сооружениях Сосновского района установить дополнительные сорбирующие установки с использованием термически расширенного графита. Этот опыт используется в Ханты-Мансийске. Там коэффициент улова нефтепродуктов составляет 99,9 процентов.

«В Малиновке у нас вообще нет очистных сооружений. Вся жизнедеятельность людей идет вдоль реки Миасс. Многое сбрасывается в реку. И такую воду мы пьем. Челябинску еще повезло, благодаря военным. Они организовали полигон и фактически вывели из сельхозоборота огромные площади. Это около тысячи квадратных километров и теперь не идут стоки в реку Миасс», - сказал Игорь Башарин.

К потенциальным объектам-загрязнителям воды может добавиться Томинский ГОК (возводит РМК), который способен забрать до 20 процентов суммарного дебета реки Миасс.

Как рассказали специалисты, сейчас идет процесс по отмене границ пояса санитарной охраны Шершней. РМК планирует разместить еще несколько карьеров в непосредственной близости от водохранилища. Пока это сделать невозможно, так как законом запрещена подобная деятельность. АО «Томинский ГОК» обратилось в Арбитражный суд, чтобы отменить границы охраняемой территории. Пока им это не удалось. Но где гарантия, что вышестоящая судебная инстанция не отменит предыдущее решение судов? Как стало известно, 14 октября министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов приняло решение о предоставлении части участка земли возле реки Миасс в пользование выше водозабора для нужд Челябинской агломерации.

«Изначально нам говорили, что с учетом того, что сброса в реку Миасс или какие-либо другие водные объекты, потенциально связанные с данным водохранилищем не предусмотрено, водозабор для технических нужд планируется из источников (очистные сооружения пос.Новосинеглазово, очистные сооружения г.Коркино, дренажные воды от шахты «Коркинская» и Коркинского угольного разреза), также не связанных с данным водохранилищем, прямое влияние на экологическое состояние системы Шершневского водохранилища оказано не будет. Также стоит вопрос по Шершневскому водохранилищу. Оно не может уже обеспечивать нас качественной водой. Было постановление правительства области о проведении природоохранных мероприятий, внедрении систем мониторинга. Есть все на сайтах. Для работы ГОКа требуется большое количество воды. Когда мы знакомились с документами о воздействии на окружающую среду, то нам сообщили, что возможность использования реки Миасс полностью исчерпана. Сейчас дефицит воды в Челябинске порядка 12 миллионов кубометров, а на перспективу он возрастет до 82 миллионов кубометров», - сказала представитель движения «СтопГОК» Надежда Вертяховская.

Специалисты также отметили, что подача дополнительных объемов воды на нужды Челябинска будет невозможной из-за загрязнения и возможного обезвоживания Шершневского водохранилища в ходе реализации проекта Томинского ГОКа, что отнимет у миллиона челябинцев единственный альтернативный водоисточник.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в июле лидер движения «СТОП - ГОК» в Челябинской области Василий Московец передал пакет документов по воде для Томинского ГОКа.

Напомним, несмотря на все протесты общественников Томинский горно-обогатительный комбинат получил разрешение на забор воды из реки Миасс в створе выше Шершневского водохранилища на свои производственные нужды. Забор воды АО «Томинский ГОК» планирует производить выше трех водозаборов питьевого назначения (Полетаевского, Сосновского, Кременкульского с.п.) на 1,2 км выше пос. Полетаево, что ставит под угрозу бесперебойное обеспечение качественной водой 1,5 млн жителей региона. Активисты движения «СТОП-ГОК» считают, что категорически нельзя осуществлять забор воды в любом объеме из единственного питьевого источника Челябинска и уверены, что это может привести к водному коллапсу. Запрашиваемые Томинским ГОКом объемы воды постоянно растут: сначала им требовалось 8,2 миллиона кубометров, потом 30 и, наконец, уже 40 миллионов кубометров в год, далее, возможно, объемы водопотребления будут только нарастать. На такое количество воды, по словам общественников, федеральные органы разрешения не давали.

На РМК беспокойство общественников не разделяют. Как сообщили в пресс-службе компании, Томинский ГОК располагает всеми необходимыми разрешениями на прокладку водовода от реки Миасс на участке от Шершневского водохранилища до промышленной площадки предприятия. Благодаря прокладке Долгобродского канала и перенаправлению части стока реки Уфа в реку Миасс дополнительный приток чистой воды в реку Миасс составит порядка 130 млн. куб. метров в год. Этого объем, считают в РМК, будет достаточно не только для обеспечения производственных нужд Томинского ГОКа, но и для существенного улучшения качества воды в Шершневском водохранилище - единственном питьевом источнике челябинской агломерации.

К особо опасным потенциальным загрязнителям воды реки Миасс выше Шершневского водохранилища специалисты добавили и полигон ТБО, расположенный вблизи поселка Полетаево-2 в непосредственной близости к реке.

«Это преступление. Это экоцид. Полигон построен без дренирующих слоев. Все стоки попадают в воду, которую мы пьем. Это экологическое преступление. Первое возгорание на этой свалке будет катастрофой. А она уже горит и люди начали болеть», - сказал Игорь Башарин.

Напомним, после закрытия челябинской свалки все отходы вывозятся на полигон в Полетаево. Общественники предположили, что захоронение отходов, не подлежащих переработке, осуществляется с серьезными нарушениями. Так, они выявили отсутствие ограждения и необходимой техники для обеспечения безопасного захоронения отходов. Мусор не утрамбован в необходимой плотности, поэтому начинает гореть. Обеспечение гидроизоляции полигона также осуществляется с грубыми нарушениями. Эксперты поясняют, что отсутствие ограждения дает открытый доступ к отходам для местных животных, в результате чего, по словам бывшего специалиста первой категории научного отдела ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Виталия Полторацкого, повышается риск возникновения вспышек различных эпидемий болезней, в том числе бешенства.

Все озвученные экологические проблемы Челябинска будут проанализированы и резюмирующий документ будет направлен в соответствующие органы. В том числе и главе города Наталье Котовой.