Энтузиасты очистили от мусора берега озер Челябинска

Челябинские энтузиасты присоединились к всемирной акции и навели порядок сразу на трех озерах: Первом, Смолино, Шершнях, а также на набережной реки Миасс. «Челябинскими чистоменами» вывезено порядка 180 мешков мусора.

21 сентября, во «Всемирный день чистоты», Челябинск присоединился к всемирной волонтерской акции, целью которой является создание одной большой команды для очистки стран от мусора. Акцент в уборках в разных регионах был сделан на природных территориях: лесах, полянах, берегах водоемов. В Челябинске активисты наводили порядок на Первом озере, Смолино и Шершнях, а также на набережной реки Миасс. К экологической акции присоединилось порядка 70 человек.

«Мы благодарим администрацию Цетрального района за помощь с перчатками и мешками на уборке Шершневского водохранилища, а также администрацию ЧТЗ за помощь с вывозом общего мусора с Первого озера», - сообщила координатор экологического движения Динара Новикова.

В день всемирной акции было собрано 178 мешков мусора, их них 98 мешков, уже отсортированных ТБО, отправили на переработку.

Фото: экологическое движение «Челябинские чистомены»