ФСГС в финальной стадии: Челябинску осталось доделать один двор и один сквер

Реализация федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Челябинске находится в финальной стадии.

Как сообщает сегодня, 30-го сентября, пресс-служба городской администрации, готовность дворовых территорий и общественных пространств, благоустраиваемых в столице Южного Урала в рамках ФСГС, составляет на текущий момент 99 процентов.

Подрядчикам осталось доделать один двор в Центральном районе и закончить благоустройства сквера в Металлургическом районе, на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов. На сегодняшний день работы на данных объектах выполнены на 80 процентов.

Напомним, в этом году по программе ФСГС в Челябинске красоту наводили в 51-м дворе и на девяти общественных пространствах: это зеленая зона отдыха за ледовой ареной «Трактор» (Калининский район); парк Дружбы на улице Чоппа (Тракторозаводский район); сквер по улице Кабанова, 7 (поселок Локомотивный, Советский район); набережная реки Миасс вдоль «Мегаполиса» (Центральный район); сквер «Сигнал» (Ленинский район); скверы у ДК Строителей и на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов (Металлургический район); прогулочная зона на Комсомольском проспекте (Курчатовский район); пешеходная зона в горсаду имени Пушкина (Советский район).