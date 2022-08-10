В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов

Все для полноценного и разнообразного отдыха: челябинцам рассказали, каким будет сквер на пересечении улиц Пети Калмыкова и Черкасской в Металлургическом районе, который благоустроят в 2023 году по программе «Формирование современной городской среды».

«Центральным элементом пространства станет пергола с качелями. Она образует площадку для встреч и мероприятий. Навесы защитят от солнца и непогоды во время прогулки. Вдоль тропинок будут высажены крупномерные деревья: яблони, липы, ивы, а также многолетние кустарники», - рассказали в Центре развития городской среды Челябинска.

Кроме того, в сквере появятся освещение, урны для собак и дополнительные парковки для жителей близлежащих домов.

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Так как вышеназванная территория очень оживленная и имеет высокую проходимость (находится рядом с общественным транспортом и пешеходными маршрутами), архитекторы предусмотрели в сквере разные сценарии использования.

«Для активного отдыха запроектирована площадка с воркаутом и батутом. Для спокойного и уединенного времяпровождения - скамейки и кресла в тени деревьев. По просьбе жителей добавили детскую зону, там разместили песочницу с игровыми элементами для малышей и площадку для младшего школьного возраста», - пояснили в Центре развития городской среды Челябинска.

В Центре напомнили, что презентация предварительной концепции жителям состоялась шестого июня. По результатам встречи и онлайн-опроса в нее были внесены изменения.

«Мы рады, что жители приняли участие в обсуждении и проектировщики смогли внести необходимые изменения в концепцию», - отметили в Центре.

Разработкой проекта сквера занимается компания «Газоны Урала» под кураторством Центра развития городской среды, управления по архитектурно-градостроительному проектированию и администрации Металлургического района Челябинска.

Полностью ознакомиться с проектом можно здесь.