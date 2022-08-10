10.08.2022
«Малахит» прославит Южный Урал на сцене московского Кремля
10.08.2022
В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов
10.08.2022
Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж
10.08.2022
Челябинец с битой напал на прохожих и ограбил их
10.08.2022
Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия
10.08.2022
Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля
В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов
27.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
21.07.2022
За жизнью сквера в Центральном районе будет вестись круглосуточная «слежка»
21.07.2022
Наталья Котова и Андрей Шмидт рассказали о проводимом в Челябинске благоустройстве
18.07.2022
В сквере у «Юности» челябинская компания установит три объекта за свой счет
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022