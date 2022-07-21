Наталья Котова и Андрей Шмидт рассказали о проводимом в Челябинске благоустройстве

Глава Челябинска Наталья Котова и председатель гордумы Андрей Шмидт в ходе объезда объектов благоустройства в Курчатовском и Калининском районах рассказали о проводимой в столице Южного Урала работе по преображению общественных пространств и дворов, отметив, что город в этом направлении развивается активно.

Наталья Котова напомнила, что в текущем году в Челябинске ведется благоустройство девяти общественных пространств и 63-х дворовых территорий - по программе «Формирование современной городской среды». Плюс 172 двора - включая межквартальные проезды и установку малых архитектурных форм - ремонтируется по наказам избирателей. Также благоустройство осуществляется в рамках инициативного бюджетирования – здесь выполняется 112 проектов, в том числе во дворах (это около 50-ти дворовых территорий).

Наталья Котова отметила, что состояние внутриквартальных проездов в Челябинске – это, наверное, сегодня основной бич Челябинска, потому что проезды не ремонтировались по 20-30 лет – там, где стоят дома 50-60-х годов 20-го века. Кроме того, существует проблема проездов при новостройках – срок ремонта здесь еще не подошел, однако дорожное полотно уже не очень-то пригодно к использованию. Здесь власти обходятся текущим содержанием и пытаются восстановить полотно на внутриквартальных проездах путем проведения ямочного ремонта.

«Надеюсь, за несколько лет мы решим проблему внутриквартальных проездов», - сказала Наталья Котова.

Еще одна проблема, по словам мэра, - в том, что кое-где при строительстве внутриквартальных проездов не был соблюден угол наклона, поэтому зачастую при ремонте полотно приходится выравнивать, чтобы во время дождей вода оттуда уходила – ливневки есть не везде.

Андрей Шмидт, в свою очередь, напомнил, что два года назад в Челябинске была утверждена Стратегия развития города. Основной акцент в ней сделан на изменении облика мегаполиса, и здесь важны многие факторы. Это архитектура, градостроительство, благоустройство, экология, сами жители.

«Первое, с чего мы начали, - в городе активно реализуется ряд программ. Сегодня мы рады были посмотреть на те объекты, которые посещали в начале года, затем в апреле. В частности, в Курчатовском районе практически работы по благоустройству практически завершены. Радует, что увидели большое количество жителей, которые тут же давали свою оценку выполненных работ главе города. И это здорово, потому что на самом деле благоустройство делается для наших жителей, для челябинцев. И, действительно, мы видим, что на протяжении двух последних лет облик города постепенно меняется в лучшую сторону. Появляются новые центры притяжения – скверы, парки, куда хочется прийти, погулять, отдохнуть вместе со своими семьями», - отметил Андрей Шмидт.

Также председатель гордумы Челябинска рассказал, что от населения поступает немало запросов на тему того, как эффективно, интересно и с пользой использовать новые территории – например, идея реализации программы активного долголетия.

«И мы в состоянии удовлетворить эти запросы», - подчеркнул Андрей Шмидт.

Напомним, выезд городских властей и представителей партии «Единая Россия» в Курчатовский и Калининский районы состоялся вчера, 20-го июля. Наталья Котова и Андрей Шмидт посетили новую пешеходную зону на Комсомольском проспекте (благоустройство ведется на участке между улицами Молодогвардейцев и Ворошилова), двор между тремя домами по улице Салавата Юлаева и парк Калининского района, где в ходе первого этапа благоустройства создается прогулочная зона на улице Университетской набережной.

СПРАВКА

В текущем году рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске» ведется благоустройство 63 дворовых территорий на сумму 207 миллионов рублей за счет средств федерального и областного бюджета и девяти общественных территорий на сумму 219,3 миллиона рублей за счет средств федерального и областного бюджета.

По состоянию на 20-е июля работы выполняются на 61-й дворовой территории. Общий процент выполнения по городу - 64, в том числе: сто процентов - 21 двор; 50-99 процентов - 23 двора; до 50 процентов - 17 дворов.

Общий процент выполнения работ по благоустройству на девяти общественных пространствах по Челябинску – 72, в том числе часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная (первый этап) – 30 процентов; пешеходная зона по Комсомольскому проспекту на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова – 85 процентов; сквер перед ДК «Станкомаш» – 54 процента; территория между домами №23 и №29 по улице Трудовой – сто процентов; сквер у ДК Строителей (второй этап) на Шоссе Металлургов, 70Б – сто процентов; пешеходная зона (первый этап) на гостевом маршруте улицы Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала – 85 процентов; территория вблизи жилых домов №24, 26, 28, 30 и 32 по улице Бажова – 44 процента; парк Дружбы (третий этап) – 90 процентов; территория, прилегающая ко дворцу спорта «Юность» – 30 процентов.

В рамках исполнения наказов избирателей депутатам, осуществляющим полномочия на территории Челябинска, ведется благоустройство 172-х дворовых территорий. Общий процент выполнения – 16 процентов.

По программе инициативного бюджетирования прошли конкурсный отбор и допущены к реализации 112 объектов, в том числе 62 проекта (115 дворовых территорий - на сумму 200 миллионов рублей за счет средств региональной казны) - это выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия дворовых проездов, установке малых архитектурных форм. На реализацию инициативных проектов было выделено 517 миллионов рублей (средства областного бюджета). Общий процент выполнения – 17 процентов.