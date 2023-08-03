Глава СКР затребовал доклад по загрязнению реки Курасан в Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по результатам процессуальной проверки по загрязнению золотодобывающей компанией реки Курасан в Челябинской области, сообщает Информационный центр СКР в своем telegram-канале.

Напомним, в разные инстанции поступали многочисленные жалобы жителей на загрязнение и пересыхание реки Курасан. В результате допущенных АО «ЮГК» нарушений природоохранного законодательства показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ в реках были значительно превышены.

В СУ СК России по Челябинской области по данному факту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам принято решение о передаче сообщения по подследственности в органы внутренних дел.

Глава СКР поручил руководителю челябинского регионального управления Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки и причинах направления ее материалов в полицию.

Напомним, накануне руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в своем Telegram-канале, что в ходе проведенной надзорным ведомством внеплановой проверки были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в работе карьеров Южный и Западный Курасан АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). В результате показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ в реках Курасан и Сухой Курасан значительно превышены. Местные жители жалуются на резкий и неприятный запах в близлежащих населенных пунктах.

Сотрудники Росприроднадзора направили материалы проверки в СК и прокуратуру области.