Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»

В реке Курасан (Челябинская область) выявлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) организовала внеплановую проверку расположенной рядом площадки АО «Южуралзолото ГК».

Как сообщается в телеграм-канале Росприроднадзора, жители поселка Горбуновский и ряда других населенных пунктов Верхнеуральского района Челябинской области неоднократно направляли жалобы в разные инстанции на загрязнение реки Курасан.

В ответ на обращения в апреле 2023 года специалисты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» (Центра лабораторного анализа и технических измерений) по Челябинской области совместно с Уральским межрегиональным Управлением Росприроднадзора провели выездное обследование р. Курасан.

Были отобраны четыре пробы почвы, две пробы природной поверхностной воды и одна проба сточной воды для проведения количественного химического анализа, сообщили в ЦЛАТИ.

«По результатам выявлены превышения ПДК загрязняющих веществ в реке и образцах почвы, - сообщили в Росприроднадзоре. - На этом основании начата внеплановая проверка расположенной рядом площадки АО “Южуралзолото ГК”».

При выявлении нарушений в работе предприятия будут приняты меры, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Напомним, в апреле 2023 года в группе «А.Л. Текслер, помоги!» ВКонтакте была размещена информация о гибели лебедей на реке Курасан. Прокуратура Челябинской области совместно с минэкологии региона организовала проверку по данному факту.

Позднее в министерстве пояснили, что размещенные в соцсети фото оказались подложными (пост был потом удален).

Директор ГОК «Курасан» Е. Г. Мальцев (от чьего имени, якобы, были размещены фотографии) направил заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения провокационных и не соответствующих действительности данных.

В минэкологии также отметили, что ранее к ним уже поступала информация о якобы гибели лебедей на территории карьера «Южный Курасан», расположенного вблизи поселка Горбуновский Верхнеуральского района Челябинской области, ранее уже поступала в министерство. Причиной гибели краснокнижных называли сброс отходов золотодобывающего предприятия.

Специалисты минэкологии выехали на место предполагаемой гибели лебедей, но птиц там не обнаружили.

«Согласно протоколу осмотра происшествия, составленному ОД ОМВД по Верхнеуральскому району Челябинской области, утечки в пруде – накопителе оборотных вод ГОК «Курасан» АО «ЮГК» также выявлено не было. В связи с этим информация о якобы аварии на ГОКе оказалась также недостоверной», - заверяют в минэкологии.

Вся информация дополнительно была направлена в адрес Уральского межрегионального управления Росприроднадзора для принятия соответствующих мер реагирования.