Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске начнут возводить через неделю, с 28 ноября. В скором времени на площади установят ограждения для проведения работ.

Об этом сегодня, 21 ноября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Пока ждем, когда встанет лед», - отметил чиновник.

Главный новогодний городок Челябинска будет возводить компания из Екатеринбурга «Уральский лед», которая уже неоднократно выигрывала конкурсы на создание ледовых городков на площади Революции в столице Южного Урала. Стоимость нынешнего конкурса – десять миллионов рублей. В ходе проведения электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта не снижалась, так как «Уральский лед» стал единственной компанией, подавшей заявку. Конкурсная комиссия признала ее соответствующей всем требованиям.

Напомним, в этом году темой главного челябинского городка станет «Ледяной аквариум». «Рыбным» в этом году его захотели видеть сами жители.

Прошлой зимой на площади Революции «вырастал» сказочный ледяной лес.