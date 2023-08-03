Городские власти проверят текущие крыши челябинцев

Администрация Челябинска подключилась к проверке домов, где произошли затопления крыш.

В мэрии отмечают, что после прошедшего в областном центре сильного ливня зафиксировано 29 таких случаев (пострадало 0,45 процента от общего числа многоквартирных домов в городе).

Около трети затоплений случилось в домах с мягкой кровлей и внутренним ливневым водостоком, в их числе доме №338-А по проспекту Победы, где сегодня, третьего августа, побывали представители администрации Челябинска.

Протекающие крыши чреваты отключением электроэнергии из-за промокания проводки. Поэтому, подчеркивают городские власти, очень важна работа управляющих компаний, которые обязаны немедленно отреагировать на затопление.

Также причинами протечек становятся трещины в шифере, расхождение металлических листов кровли и засор ливнестока - все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле управляющей компании.

«Если подтопление произошло в квартире, то совместно с УК составляется акт, по которому позднее проводится возмещение», - пояснили в администрации Челябинска.

Городское управление ЖКХ держит ситуацию на контроле. В адрес управляющих компаний направлены факсограммы о принятии срочных восстановительных мероприятий.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», в числе пострадавших жилых зданий – дома №26 и №63 на улице Омской и дом №6 по улице Колсанова.

В 63-м доме из-за засорившейся ливневки текло до третьего этажа, в 26-м – вода бежала с 11-го технического этажа на электрощитки в подъезде, чего раньше никогда не случалось.

Напомним, ранее власти заявляли, что челябинские ливневки справились с последствиями ливня, обрушившегося на мегаполис во вторник, первого августа, тогда как жители жаловались на обратное.