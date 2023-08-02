Власти заверяют, что в сильный дождь ливневки в Челябинске справились со своими задачами

В Челябинске сильный ливень, обрушившийся на город во вторник, первого августа, привел к подтоплению более трех десятков участков дорог и придомовых территорий, сообщает Миндортранс региона и городская администрация. По их оценке, ливневки справились с большими потоками воды в установленные нормативные сроки. Но у некоторых жителей противоположное мнение на этот счет.

За четыре часа, в течение которых в Челябинске шел сильный ливень, на город выпало больше месячной нормы осадков – 86 миллиметров.

Как отмечает миндортранс, дорожники, учитывая штормовое предупреждение, провели превентивную работу по проверке ливневых сетей и взяли на особый контроль традиционные места подтоплений.

Однако, с учетом интенсивности осадков, в городе оказались подтоплены другие участки в разных районах: 13 - на улично-дорожной сети и 20 - на придомовых территориях.

На все участки выезжали аварийные службы МБУ «ЭВИС». Сотрудники проводили откачку воды, открывали решетки для оперативного оттока, а также, по необходимости, и очистку.

«Все городские сети работали штатно, что подтвердил уход воды в нормативные сроки (максимум один час час после окончания ливня)», - считают в министерстве и в администрации города.

В группе «Пусть Котова знает!» ВКонтакте жители жалуются на огромные потоки воды, заливавшие улицы в ливень, а также подтопления.

«По улице Воровского в сторону областной (больницы – прим.), где сейчас успешно идет ремонт дороги, лужи были в районе 50-60 сантиметров. Туча утонувших машин», - пишет Саня Ч.

«Маленькая, но очень важная для жителей улица Дмитрия Неаполитанова, превратилась вчера вечером в Чёрное море. Потоки воды безжалостно портили автомобили жителей, заливая всё вокруг. Пешеходы в грязной воде по колено пробирались домой. Сегодня утром новый квест, как уехать на работу?», - рассказывает Елена Л. По ее мнению, мэрии, дорожникам и прочим службам наплевать на мучения жителей микрорайона ЖК Вместе.

ФОТО: Елена Липина в группе «Пусть Котова знает!»

Жители, проживающие на улице Кизильская, д7А Мебельного поселка, планируют направить жалобу в прокуратуру на отсутствие ливневок и непринятие властями никаких мер к решению проблемы.

ВИДЕО Саши М. в группе «Пусть Котова знает!»

На улице Доватора затопило магазин автозапчастей. Сотрудница оказалась в ловушке, из которой не могла выбраться самостоятельно.