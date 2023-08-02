02.08.2023
Юные участники проекта «Профессионалитет» проходят раннюю практику на «Маяке»
02.08.2023
Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»
02.08.2023
«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков
02.08.2023
В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
02.08.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина
Власти заверяют, что в сильный дождь ливневки в Челябинске справились со своими задачами
Челябинцы жалуются на подтопления дорог и дворов
26.09.2022
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
04.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
25.06.2021
Центр Челябинска топит из-за отсутствия ливневок после благоустройства
01.10.2020
Челябинские ливневки готовят к приему осадков
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023