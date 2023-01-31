Хирурги клиники ЮУГМУ вернули пациенту с проблемными сосудами способность ходить без боли

Хирурги клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета провели первое в Челябинской области эндопротезирование сосудов, поставив на ноги 63-летнего пациента из Пластовского района Бориса Воронина.

Еще месяц назад мужчина, которого несколько лет мучили боли в ногах, не мог сделать даже каких-то несколько шагов, зато теперь легко преодолевает расстояние в несколько километров. Способность нормально ходить вернулась к Борису Васильевичу благодаря эндоваскулярному лечению в стенах клиники ЮУГМУ. С помощью эндопротезирования сосудов врачи восстановили кровоток в обеих ногах пациента.

«У него непрерывная окклюзия брюшной аорты: сосуд полностью закрыт бляшками, тромбами до бедренных артерий. Если смотреть снаружи - от верхней части живота до паха», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии клиники ЮУГМУ Алексей Барышников.

По словам специалиста, обычно таким больным делают аортобифеморальное шунтирование. Это одна из самых тяжелых операций с большими разрезами, долгим реабилитационным периодом, включая нахождение в реанимации и серьезные ограничения в процессе восстановления: человеку долго нельзя поднимать тяжести, активно двигаться, работать нормально.

Такое тяжелое вмешательство врачи клиники заменили на эндопротезирование с использованием специальных устройств – стент-графтов. Это закрытые трубочки, покрытые материалом, как протезы.

«Стент-графты устанавливают внутри пораженных сосудов. Из них формируется «тройник», он идет от почечных артерий и расходится в обе ноги. Таким образом восстанавливается кровоток в обе конечности. Использование данного метода дает лучшие пролонгированные результаты. Для эндоваскулярных вмешательств именно этот вариант очень важен», - пояснил Алексей Барышников.

Как рассказали в пресс-службе клиники ЮУГМУ, технологически операция очень сложная, она шла около трех часов, но без общего наркоза, под местной анестезией. По сравнению с открытой операцией это более щадящее вмешательство. Уже на следующий день пациент может ходить самостоятельно.

«Сейчас чувствую себя хорошо. Если раньше почти не мог ходить, то сейчас по пять-восемь километров прохожу», – рассказал Борис Воронин.