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Хирурги клиники ЮУГМУ вернули пациенту с проблемными сосудами способность ходить без боли

Врачи провели первое в Челябинской области эндопротезирование сосудов

Хирурги клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета провели первое в Челябинской области эндопротезирование сосудов, поставив на ноги 63-летнего пациента из Пластовского района Бориса Воронина.

Еще месяц назад мужчина, которого несколько лет мучили боли в ногах, не мог сделать даже каких-то несколько шагов, зато теперь легко преодолевает расстояние в несколько километров. Способность нормально ходить вернулась к Борису Васильевичу благодаря эндоваскулярному лечению в стенах клиники ЮУГМУ. С помощью эндопротезирования сосудов врачи восстановили кровоток в обеих ногах пациента.

«У него непрерывная окклюзия брюшной аорты: сосуд полностью закрыт бляшками, тромбами до бедренных артерий. Если смотреть снаружи - от верхней части живота до паха», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии клиники ЮУГМУ Алексей Барышников.

По словам специалиста, обычно таким больным делают аортобифеморальное шунтирование. Это одна из самых тяжелых операций с большими разрезами, долгим реабилитационным периодом, включая нахождение в реанимации и серьезные ограничения в процессе восстановления: человеку долго нельзя поднимать тяжести, активно двигаться, работать нормально.

Такое тяжелое вмешательство врачи клиники заменили на эндопротезирование с использованием специальных устройств – стент-графтов. Это закрытые трубочки, покрытые материалом, как протезы.

«Стент-графты устанавливают внутри пораженных сосудов. Из них формируется «тройник», он идет от почечных артерий и расходится в обе ноги. Таким образом восстанавливается кровоток в обе конечности. Использование данного метода дает лучшие пролонгированные результаты. Для эндоваскулярных вмешательств именно этот вариант очень важен», - пояснил Алексей Барышников.

Как рассказали в пресс-службе клиники ЮУГМУ, технологически операция очень сложная, она шла около трех часов, но без общего наркоза, под местной анестезией. По сравнению с открытой операцией это более щадящее вмешательство. Уже на следующий день пациент может ходить самостоятельно.

«Сейчас чувствую себя хорошо. Если раньше почти не мог ходить, то сейчас по пять-восемь километров прохожу», – рассказал Борис Воронин.

Клиника ЮУГМУ
эндопротезирование
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В Челябинской области помогают не только малообеспеченным семьям

27.01.2023 11:59

Сегодня, 27 января, - Международный день памяти жертв Холокоста

27.01.2023 11:42

Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления

27.01.2023 11:21

На Таганае начали прокладывать «лыжню за облака»

27.01.2023 10:38

Проект детского загородного центра ММК завоевал награду национального конкурса

27.01.2023 10:34

Челябинские гиббоны вышли с карантина

27.01.2023 10:24

На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами

27.01.2023 10:12

Голодать не придется: мэрия Челябинска таки подключилась к восстановлению горячего водоснабжения на Блюхера

27.01.2023 10:03

В пятницу в Челябинской области - местами небольшой снег

27.01.2023 09:53

Челябинских водителей будут массово тормозить сотрудники ГИБДД

27.01.2023 09:36

Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО

27.01.2023 09:18

В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты

26.01.2023 21:22

Анонсы событий и мероприятий на 27 января (18+)

26.01.2023 20:56

Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети

26.01.2023 18:54

Российские общественники хотят, чтобы Волгоград стал Сталинградом

26.01.2023 18:32

Челябинские врачи удалили пациентке 20-килограммовую миому матки