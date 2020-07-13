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Из-за жары в 5 муниципалитетах Челябинской области введён режим ЧС по засухе

Среда обитания
Сегодня, 13:10
Автор: 
Любовь Юрина

Из-за установившейся аномальной жары в пяти муниципалитетах Челябинской области введён режим ЧС по засухе, еще в четырех территориях объявлен режим повышенной готовности.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в 2020 году на Южном Урале уже 24 мая была отмечена сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36 градусов, затем она повторилась в конце мая и местами в июне.

В июле аномальная жара установилась с седьмого числа и продлится, как минимум, до конца текущей недели. По прогнозам синоптиков, 13-16 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше нормы. В отдельных районах воздух будет прогреваться до плюс 36-38 градусов.

Сильная жара – опасное явление для аграриев. В этом году от нее пострадали в юго-восточных районах области, на крайнем юге (Бреды) и местами в юго-западных районах. В настоящее время жара отмечается практически на всей территории области.

«Высокие температуры воздуха и недостаточное количество осадков способствовали интенсивному испарению влаги из почвы. Если в начале лета состояние посевов было удовлетворительное, то теперь постепенно ухудшается», - отметили в пресс-службе минсельхоза региона.

Режим ЧС по засухе введен в пяти муниципальных образованиях области -  Агаповском, Верхнеуральском, Октябрьском, Уйском, Красноармейском районах. В четырёх районах -Брединский, Еткульский, Карталинский, Троицкий – главы объявили режим повышенной готовности.

На прошлой неделе в министерстве сельского хозяйства состоялась встреча с руководством регионального Россельхозбанка, на которой обсуждалась возможность пролонгации кредитов для сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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