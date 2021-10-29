Карбоновый полигон в Сосновском районе станет частью формирующегося вокруг Челябинска «зеленого пояса»

В Сосновском районе Челябинской области вчера, 28-го октября, по инициативе министерства экологии региона заложили первый карбоновый полигон.

В рамках мероприятия представители власти, общественных организаций и промышленных предприятий Южного Урала высадили деревья.

Высадка деревьев была верифицирована специалистами МГО ВООП и проектного офиса федеральной акции «Сохраним лес» и внесена в реестр цифровых климатических сертификатов.

Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, в 2021 году региональные органы власти разработали проект создания на территории Челябинской области центров декарбонизации, получивший высокую оценку Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Согласно проекту, на Южном Урале будет действовать два карбоновых полигона - в Сосновском и Верхнеуральском муниципальных районах.

«Центры декарбонизации станут частью формирующегося вокруг города Челябинска «зеленого пояса» и войдут в состав буферных (охранных) зон особо охраняемых природных территорий Челябинской области: Челябинского (городского), Каштакского и Ужовского боров, Харлушевского государственного природного заказника - в соответствии с мировыми тенденциями климатической безопасности», - сообщил Виталий Безруков.

По словам заместителя председателя центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурода Расулмухамедова, карбоновый полигон, расположенный в Сосновском районе, подразумевает возможность создания нескольких участков. Сегодня дан старт работе первого участка с учетом уникальной экосистемой: леса, сельскохозяйственные земли, агроценозы. Здесь будет проводиться исследовательские испытания, которые помогут разработать комплекс научных и технологических решений для точного учета поглощения и выбросов парниковых газов.

Параллельно с карбоновыми полигонами будет создано пять карбоновых ферм, предназначенных для отработки специальных технологий, оптимальных для климата и типов экосистем Челябинской области.

К концу 2026-го года планируется выход на биржу углеродных единиц, также ожидается, что уровень поглощения парниковых газов возрастет не менее, чем на десять процентов от текущего уровня в Челябинской области. Кроме этого, от проекта ждут благоприятные экологический и экономический эффекты.