Копейчане радуются рождению утят на автовокзале

В Копейске (Челябинская область) на автовокзале родились утята.

Фото утиного семейства – с мамой-уткой во главе – сегодня, 21-го мая, в сообществе «Копейск (В)Теме|Новости» разместила местная жительница, сопроводив снимок следующими словами: «Сегодня милее ты уже ничего не увидишь. Сейчас шла по автовокзалу и заметила, что у наших уточек пополнение».

За каких-то несколько часов уточками полюбовались тысячи человек. На лайки подписчики паблика тоже не скупились.

«Облюбовали дикие утки весь автовокзал»; «Все, как у людей, многодетная мать с детьми, а где отец?!»; «Прелесть!»; «Милота какая»; «Жизнь продолжается», - радуются копейчане.