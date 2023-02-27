Косолапые любимицы Челябинска Забава и Шкода не спят, чтобы есть

Челябинский зоопарк подарил своим многочисленным друзьям-подписчикам громкие чавканья косолапых сестер Забавы и Шкоды – для хорошего аппетита и беззаботного настроения.

«Как же медведицы могли есть, если, по всем законам жанра, они должны все еще пребывать в зимней спячке?» – спросит человек непосвященный и получит ответ, что, оказывается, нежелание спать без задних лап в зимний период - для молодых медведиц в условиях зоопарка явление частое, и невероятно обаятельные бурые челябинки Забава и Шкода, уже ставшие всеобщими любимицами, не стали исключением.

«Как вы помните, медведица Забава, еще не привыкшая к полноценной спячке, легко от нее отказалась. А глядя на это, передумала и Шкода. Ведь веселее вместе есть, чем вместе спать. К счастью, взрослым косолапым не мешаем», - вот такой пост опубликовал Челябинский зоопарк в своей группе в ВКонтакте в воскресенье, 26 февраля.

Видео, где Забава и Шкода за обе щеки уплетают гостинцы сотрудников учреждения, - это просто запредельно мило. Кушают девочки с большим аппетитом и с огромным достоинством, угощения берут аккуратно, жуют тщательно. И смотреть на этот процесс можно бесконечно – как на огонь и воду.

Челябинск в восторге от увиденного, спасибо зоопарку:

«Ох уж эти кожаные носы! Ну как вкусно жуют! Пойду что ли за яблоком... В холодильник»;

«Правильные городские медведи жирок наедают не только на зиму, но и на лето»;

«Сладулечки наши»;

«Красотки так вкусно чавкают! Спасибо за видео!»;

«Милые медвежатки»;

«Так прям вкусно кушают»;

«Лапочки-косолапики»;

«Так хочется чмокнуть в этот кожаный носик»;

«Мишки-малышки» - и это далеко не все восторженные комментарии.

«Сестры-медведицы опытным путем показали, что есть им нравится больше, чем спать», - шутливо отметила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Челябинского зоопарка Елена Пшеницына, напомнив, что, например, медведица Бусинка начала полноценно впадать в зимнюю спячку только лет в 14-15, а Забава и Шкода сейчас намного моложе – спать косолапым девчонкам с шикарными кожаными носами попросту некогда: нужно жить на полную катушку, вкусно и правильно питаться, тем более что заботливые и внимательные сотрудники учреждения всегда готовы порадовать своих любимиц всяческими подношениями.

Что касается других косолапых, живущих в Челябинском зоопарке, то, по словам Елены Пшеницыной, Малыш уже периодически выглядывает из берлоги, оглядывая окружающий мир сонным взглядом, но наружу не выходит.

«Харитон выходил несколько раз поесть снега и размять лапы. Бусинка спит без задних лап – видимо, отсыпается за все предыдущие годы», - рассказала Елена Пшеницына.

О том, как и в какой последовательности косолапые Челябинска – бурые и гималайские – погружались в зимний сон, можно прочитать в ноябрьской статье агентства «Урал-пресс-информ».