Котова договорилась: в Челябинске начнут взращивать профессиональных дендрологов

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 16-го июля, заявила, что городу катастрофически не хватает специалистов по деревьям.

По ее словам, в столице Южного Урала буквально один-два профессиональных дендрологов. Проблему мэр озвучила на своей официальной странице в ВКонтакте.

Наталья Котова подчеркнула, что дендрологи крайне необходимы администрациям районов Челябинска, управлению благоустройства, комитету дорожного хозяйства.

«Мы высаживаем огромное количество деревьев, нам нужно внимательно следить за всем зелёным фондом города. Правильно ухаживать за деревьями, грамотно их лечить и омолаживать», - сказала Наталья Петровна.

Градоначальница порадовала жителей областного центра новостью о том, что с ректором ЧелГУ Сергеем Таскаевым достигнута важная договоренность: с начала нового учебного года вуз начнет готовить дендрологов.

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«Студентам в учебный план добавят дополнительные часы дендрологии. А практиковаться можно будет не только в замечательном Ботаническом саду ЧелГУ, но и на территории всего города», - сообщила Наталья Котова.

Жители Челябинска начали активно комментировать пост мэра. Причем даже на такую добрую новость суровые, озлобленные горожане отреагировали совсем не по-доброму и вместо комментариев по теме начали поднимать другие проблемы.

Кто-то начал хвалить Казань, где «действительно приятно находиться», кто-то – ворчать, что Челябинску не хватает специалистов-дворников и что смысла ремонтировать Комсомольский проспект нет, так как мусор убирать некому.

Обсудили и кошение метровой лебеды вдоль Островского, которую так и бросили на тротуар и на газон.

«Лишь бы накосить, а что потом - администрации по барабану. А ведь обязаны сразу же скошенную траву за собой убрать. Сомневаюсь, что возле своих коттеджей они покосы не вычищают»; «Вот прадеды расхохотались - правнуки деревья не умеют садить - идиоты что ли недоношенные?»; «Какой в этом смысл, если нет контроля управлений, подразделений, районных администраций за подрядчиками. Подрядчик делает как быстрее и проще, администрации это одобряют»; «Ни один профессиональный дендролог не останется у вас работать с зарплатой 22 тысячи» - один из комментаторов выложил вакансию МКУ АТИ, где заявлено, что кандидат должен иметь опыт работы от двух лет – другой подписчик Натальи Петровны сразу задался вопросом, как студенты будут заходить на такую вакансию после института.

«Похвально, хоть началось восстановление города. Вот только вопрос - зачем вы позволили Юревичу ликвидировать «Горзеленстрой» и другие советские МУПы, чтобы прийти к выводу, что раньше было лучше?»; «Наталья Петровна, а ответственность какая будет у дендролога: моральная или материальная? Урал - это зона рискованного земледелия!» - не очень-то вдохновились участники беседы новостью о начале подготовки в Челябинске собственных специалистов по деревьям.

«Кроме дендрологов, в Челябинске тысячи дворников не хватает. Город в грязи утопает, тротуары повсюду в песке, щебенке, повсюду покошенная да так и брошенная трава. Займитесь кратным увеличением штата дворников. Вот прямо сейчас улица Российская вся грязная, ветки засохшие от тополей, начиная от конечной трамвая №7, мешки черные с мусором брошены, ТБО, остановка конечная 7 трамвая просто заср…на. А ведь это выход на горбольницу №5, но на ней почему-то живут бомжи. Там же явно незаконный грязнющий ларек перегородил весь тротуар и походы к остановке общественного транспорта. Наведите порядок на улице Российской. Ведь стыдно же практически в центре города, да еще и с таким названием, иметь настолько неухоженную улицу», - разразилась критикой в адрес челябинской власти Светлана Тухватуллина.