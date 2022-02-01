Краснокнижная летяга покорила туристов Таганая

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) замечен зверек из Красной книги региона - ведущая исключительно сумеречный и ночной образ жизни летяга.

Интересно, что на этот раз очаровательный грызун решил отправиться на прогулку средь бела дня и довольно долго исследовал деревья в Центральной усадьбе на глазах у заинтересованных туристов.

Как отмечают в пресс-службе «Таганая», летяга относится к подсемейству летяговых, и в национальном парке это единственный его представитель, как и во всей России.

«Внешне она похожа на белку, но достаточно посмотреть на ее огромные черные глаза и (если посчастливится) на полет, который происходит благодаря кожным перепонкам между передними и задними лапками, то становится ясно, кто есть кто», - отмечают в нацпарке.

Основа рациона летяг – почки различных лиственных пород, ольховые и березовые сережки, верхушки побегов, молодая хвоя, летом - грибы и ягоды. В морозы грызун превращается в домоседа и питается в это время сделанными в гнезде запасами.