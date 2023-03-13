Ксензов: Подрядчики готовят подметальную технику

Из-за резких перепадов температур челябинские подрядчики готовят подметальную технику и возможность применения противогололедных материалов.

Как сказал сегодня, 13 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Андрей Ксензов, в ближайшие дни ожидаются перепады температур – резкое потепление и резкое похолодание.

«Подрядчиков ориентируем на подготовку подметальной техники и, при необходимости при похолодании, применение противогололедных материалов», - сказал Ксензов.

Сегодня, 13 марта, на улицах города Челябинска работает 258 единиц техники. В уборке задействовано 508 дорожных рабочих. Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.