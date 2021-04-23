Машины важнее, чем деревья? В Челябинске по воле людей здоровые растения расстаются с кронами

В Челябинске продолжают спиливать ветви деревьев во дворах, оставляя лишь голые, беззащитные, сиротливые «столбы». Одна из таких «санитарных опиловок» (так назвали происходящее в местной управляющей компании) только что прошла в Центральном районе, на площадке перед многоквартирным домом по адресу: улица 3-го Интернационала, 63-А.

Свои богатых ветвей лишились тополя, которые, по словам работников, сегодня, 23-го апреля, убиравших срубленное, являются аварийными деревьями – они якобы опасны не только для машин, которые жильцы паркуют вдоль зеленой площадки, но и детей: «Посмотрите, какие большие ветки. Они в любой момент могли рухнуть. Тополь вообще опасное дерево: только задень его, упадет. Зимой обледеневшие ветки запросто могут обрушиться, не выдержав тяжести».

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Самый большой, высокий тополь – несмотря на могучие ветви – пока оставили. Другим деревьям повезло меньше.

Мужчины, проводившие работы, заверили, что уже на следующий год тополя «обзаведутся» новыми ветками, что все с деревьями будет хорошо. С энтузиазмом восприняла «санитарную опиловку» и местная автоледи. По счастливому лицу молодой женщины было видно, что вздохнула с облегчением: теперь ее «железному коню» никакое дерево больше не страшно. Она также заверила, что такие рубки уже проходили раньше, и деревьям от этого стало только лучше: на месте старых ветвей появились новые, и растения снова стали похожи на себя прежних.

Данные работы, по словам одного из мужчин, их выполнявших, согласованы с управлением экологии Челябинска. В обслуживающей организации сообщили, что проводятся они по заявкам жителей – наверняка, автомобилисты беспокоились за свои машины.

Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в беседе с работниками, убиравшими срубленные ветви, заметила, что деревья жалко. Они согласились, что да, жалко. А потом один из мужчин спросил: «А разве вам нравится тополиным пухом дышать?». Конечно, нравится – куда больше, чем выхлопными газами и пылью.

Дворики в районе областного суда всегда радовали большим количеством зелени. Этакий оазис в центре города. Увы, но последнее время здесь все больше голых стволов. И это очень огорчает. Мнения, кстати, разделяются. Одни жильцы против обрезок, другие – заявки оставляют, жалуясь, что деревья не пропускают в их жилища солнце, могут повредить машины и вообще опасны для жизни.

Хочется надеяться, что в следующем году осиротевшие тополя (срубленные ветви были абсолютно здоровыми, красивыми, уже начали зеленеть) начнут набирать прежнюю силу. Однако впереди – лето, оно обещает быть жарким. Теперь людям, гуляющим на площадке между домами со своими четвероногими питомцами, уже не укрыться в тени старых тополей (кстати, именно тополя являются самым лучшим очистителем воздуха в мегаполисах среди всех остальных видов деревьев; тополь поглощает из воздуха углекислый газ и вырабатывает кислород, а по количеству образующегося кислорода в десятки раз превосходит хвойные деревья).

P.S. К вопросу о санитарной опиловке (в управляйке на Пермской, 55 обрезку веток назвали именно так).

Санитарная обрезка есть удаление больных и сухих древесных фрагментов и верхушек. Во дворе дома 63-А по улице Третьего Интернационала обрезанные ветви были совершенно здоровыми. Ни намека на хворь.

Напомним, недавно в соцсетях жители Челябинска активно возмущались «освежеванием» деревьев возле 31-го лицея. Сокрушались о судьбе растений и сами ученики, которым содеянное показалось варварством – поступком бессмысленным и беспощадным.