29.06.2021
Пенсионер из Кизила пытался откупиться от полицейских овцами
29.06.2021
Житель Троицка ответит за убийство егеря
29.06.2021
Жители Копейска, взявшие в заложники семейную пару, чтобы выбить долг, заявили, что не виновны
29.06.2021
Миасс примет второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду
29.06.2021
Металлурги ЧЦЗ запустят в Шершни молодь сазана
29.06.2021
Более 25 тысяч деревьев высадили сотрудники РМК в рамках акции «Сад памяти»
Металлурги ЧЦЗ запустят в Шершни молодь сазана
28.06.2021
Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска
24.06.2021
Металлурги ЧЦЗ обустроят территорию Челябинска вдоль улицы Автодорожной
24.06.2021
Информационную открытость ЧЦЗ оценили на Всероссийском уровне
15.06.2021
Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021