Металлурги ЧЦЗ запустят в Шершни молодь сазана

Более полутора тонн молоди сазана запустят первого июля в Шершневское водохранилище металлурги входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковй завод», предприятие проведет благотворительную экологическую акцию по зарыблению главного питьевого источника Челябинска. В Шершни предполагается выпустить свыше 69 тысяч сеголеток сазана. Средний вес малька составляет почти 20 граммов. Мальки выращены Троицкой продовольственной компанией и доставлены к месту выпуска в специальном контейнере, который при транспортировке обеспечивает постоянный температурный режим воды и подачу кислорода. Помимо руководства Челябинского цинкового завода в зарыблении планирует принять участие заместитель председателя Законодательного Cобрания Челябинской области Владимир Павлов.



По словам директора АО «ЧЦЗ» Павла Избрехта, в рамках программы воспроизводства биоресурсов акватории Челябинской области завод получил разрешение на зарыбление Шершневского водохранилища. В будущем предприятие будет регулярно проводить зарыбление водных объектов территории своего присутствия. Сазан — рыба неприхотливая, легко приживется в любом водоеме и пригодна для любительского лова. Кроме того, сазан питается корнями водных растений, предотвращая зарастание водоемов.