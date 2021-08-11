Минэкологии Челябинской области продлило предписание по снижению выбросов

Министерство экологии Челябинской области настоятельно рекомендует промышленным предприятиям региона продлить до конца текущей недели снижение объемов выбросов в атмосферу, несмотря на отсутствие прогнозов на НМУ и ухода дымки от лесных пожаров.

Напомним, накануне ведомство предупреждало, что в ближайшие 2-3 суток в регионе сохранится негативное влияние от природных пожаров из Якутии, а также погодные условия, способствующие образованию тумана в утреннее и вечернее время. Предприятиям предписано снизить выбросы в атмосферный воздух на 20 – 40 %.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории области не прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Этому будет способствовать ветер северного и северно-восточных направлений, повышение температуры и снижение влажности.

«Следует учитывать возможность ветрового переноса загрязнителей от источников выбросов, расположенных на территории Челябинского городского округа, при северо-восточном направлении ветра в сторону селитебных территорий Курчатовского и Ленинского районов», - советует минэкологии.

Также не ожидается прохождение через территорию г. Челябинска воздушных масс с повышенным содержанием загрязнения от природных пожаров.

«Министерство экологии настаивает продолжить работу по снижению выбросов промышленными предприятиями до конца недели, пока все концентрации веществ, образовавшиеся в результате пожаров, не придут в норму», - сообщает замминистра Виталий Безруков.