Челябинская область останется под влиянием пожаров из Якутии еще на 2-3 суток

На территории Челябинской области в ближайшие 2-3 суток сохранится негативное влияние от природных пожаров, а также погодные условия, способствующие образованию тумана в утреннее и вечернее время. Концентрация сероводорода в отдельных районах Челябинска зашкаливает. Предприятиям советуют снизить объемы выбросов. Правда, жители не верят, что они промышленники прислушаются к рекомендациям.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, Челябинская область остается под влиянием последствий от природных пожаров в Якутии.

«Леса там горят уже на протяжении месяца, и влияние пожаров дошло только сейчас», - подчеркнул чиновник и добавил, что в аналогичной ситуации находятся многие города Сибири, Урала, а также дым от пожаров ощущают на Северном полюсе, в Китае, Монголии и Казахстане.

Минэкологии провело совещание с участием промышленников. Министр экологии региона Сергей Лихачев потребовал от предприятий снизить свои выбросы в атмосферный воздух на 20 – 40 %, несмотря на отмену действия режима НМУ, а также усилить полив территории предприятий и прилегающих территории.

Безруков заверяет, что на данный момент уже многие предприятия работают в «щадящем» режиме.

Однако, жители не верят во все заверения минэкологии и промышленников. «Вот только будут ли они соблюдать эти требования и, самое главное, почувствуют ли эффект жители? Сегодня и узнаем. Но пока, учитывая ситуацию последних дней, вериться в это с трудом. Министерство сейчас всё что угодно может списать на пожары, а промышленникам ничто не помешает под шумок нарушить свои же обещания», - отмечают в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

Во вторник, 10 августа, по данным поста Росгидромета концентрация сероводорода в Металлургическом районе Челябинска была превышена в восемь раз.

Челябинцы отмечают, что даже многоразовые влажные уборки не помогают избавиться от пыли в квартирах. «А это "приятные бонусы" от "тучек". Этим мы дышим, это в наших легких, в наших организмах. Каждый день влажная уборка, по три раза. Не помогает», - пишет Helen Helen.

По словам жительницы областного центра, в Ленинском районе (в районе Молнии) уже третий день стоит химический запах. Болит голова, горло першит и сушит.

«На Кировке, центр, проспект Ленина стоит едкий химический запах. Щиплет глаза, дышать невозможно», - рассказала Полина Хлызова об атмосфере вечера вторника.

ФОТО: "Вредные выбросы" ВКонтакте