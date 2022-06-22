Минэкологии объяснили причины позеленения озера Тургояк

В Челябинской области озеро Тургояк, которое называют «жемчужиной Урала», позеленело. Жители обеспокоены происходящим, в министерстве экологии успокаивают.

«Что-то рано зацвел Тургояк, похоже, какой-то сброс был», - написала обеспокоенная жительница в группе «Инцидент Миасс» ВКонтакте. Подписчик Денис выложил фотографию, на которой видна зеленая пена у берега озера.

В министерстве экологии региона объяснили позеленение Тургояка масштабным цветение хвойных деревьев, которые растут около озера.

«Озеро Тургояк окружено хвойным сосновым лесом. Масштабное цветение хвойных деревьев в июне и направление ветров привело к тому, что большое количество пыльцы в данный момент оказалось на акватории озера. В ветреную погоду возникающая волна прибивает пыльцу к берегу. Явление безопасно для человека и имеет только неприятный эстетический эффект», - пояснили в министерстве экологии. Фото Татьяны Дюрягиной хорошо это передает.

Как уже сообщало агентство, 25 июня на городском пляже озера Тургояк пройдет слет волонтеров Уральского федерального округа в рамках Экологического водного форума Южного Урала. Запланирована акция «Вода России». Волонтеры очистят от мусора берег озера.