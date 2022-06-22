22.06.2022
По факту ДТП с экскурсионным автобусом в Ашинском районе СК возбудил уголовное дело
22.06.2022
ВТБ окажет помощь пострадавшим от природных пожаров
22.06.2022
В Миассе спасен заблудившийся грибник, получивший переохлаждение
22.06.2022
У металлургов Магнитки – «Железная память»
22.06.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили взяточника в Ростехнадзоре
21.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
Минэкологии объяснили причины позеленения озера Тургояк
10.05.2022
В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк
09.08.2021
Возгорание катамарана на Тургояке вылилось в уголовное дело
24.07.2021
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова навела порядок на Тургояке
02.07.2021
Виноваты водоросли: купание на Тургояке может быть аллергенным
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022