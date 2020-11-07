Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора из границ ООПТ, появившуюся в ряде СМИ и на страницах общественных деятелей Южного Урала.

«После 2011 года ни один участок городского бора не выводился из границ особо охраняемой природной территории. Так, за последние 20 лет только в 2010 и начале 2011 года из состава бора были выведены участки общей площадью 49,1 гектара», - заявили в министерстве экологии Челябинской области.

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в конце 2019 года министерство экологии исправило эту «несправедливость» включением в границы бора шестидесяти гектаров дополнительной территории.

«По решению ЗСО в границы памятника природы вошли 60 гектаров леса, ранее не обладавшего охранным статусом. Правда, месяц назад общественники оспорили это решение в апелляционном суде Санкт-Петербурга, что в настоящее время оспаривается в кассационной инстанции. Если в результате суд встанет на сторону представителей отдельных общественных организаций, то это будет первый в стране прецедент, когда экологические активисты поспособствовали уменьшению площади памятника природы», - отметил Виталий Безруков.

Он напомнил, что в 2019 году зашла речь о выведении из состава городского бора пяти гектаров земли под строительство корпуса детской хирургической больницы на территории, примыкающей к ЧОДКБ. Взамен выведенного участка в границы особо охраняемой территории были включены 60 гектаров леса – от урочища Монахи до посёлка Мелькомбинат. Однако это не нашло поддержки у ряда экоактивистов, в результате чего решение о расширении границ бора было отменено.

В настоящее время Законодательное Собрание Челябинской области собирается добиваться увеличения границ памятника природы в кассационной инстанции.

«Впервые в российской практике общественники добиваются уменьшения особо охраняемой природной территории. Позиция министерства в этом случае однозначна: бор должен расширяться, и под защитой должно оказаться как можно больше земель, которые являются ценными и значимыми для его экосистемы. Если же требования общественников будут удовлетворены, площадь памятника природы уменьшится на 55 гектара и вернется к значению 2011 года», - сообщил Виталий Безруков.

В министерстве экологии отмечают: на территории, которой планировалось придать особый охранный статус, растут реликтовые растения и обитают многие виды краснокнижных животных. Если она не войдёт в состав памятника природы, то окажется законодательно не защищена от возможной застройки.

«Не секрет, что городской бор как любимое челябинцами место отдыха и прогулок страдает от растущей антропогенной нагрузки. Чтобы защитить корни деревьев от вытаптывания, снизить колосальную антропогенную нагрузку и сохранить редкие виды растений, насекомых, помочь горожанам узнать больше о древнем памятнике природы, а заодно и сделать их отдых активным и увлекательнее, на территории бора идёт активное создание экотроп, с целью снижения антропогенной нагрузки», - отметил Виталий Безруков.

В 2019 году ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» оборудовало в городском бору две экологических тропы общей протяжённостью почти три километра – «Лесные сказки» и «Тропу исследователей».

На днях здесь откроется третья тропа - «Спортивная». Это всесезонный пешеходный маршрут протяженностью один километр, состоящий из благоустроенных зон – «остановок», которые посвящены разным видам спорта. Тропа обустроена скамейками из переработанного пластика, информационными стендами, на ней установлены баки для раздельного сбора отходов.

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в бору активно проводятся высадки молодых зеленых насаждений, специалистами в соответствии с технологией, но, к сожалению, в некоторых местах граждане вытаптывают вновь высаженные зеленые насаждения.

Кроме того, в городском бору ежегодно проводятся лесопатологические обследования насаждений. Это помогает определить текущее состояние лесов и запланировать необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.

С 2016 по 2019 год санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе уборки аварийных деревьев и неликвидной древесины, были проведены на площади 215,3 гектара.

В этом году на четырёх гектарах бора прошли выборочные санитарные рубки с уборкой более 67 кубометров погибших насаждений. Основные работы начнутся, когда ляжет снежный покров. Это поможет защитить почву и подрост древесных пород.

С 2016 года главное управление лесами Челябинской области ежегодно проводит на территории бора лесовосстановительные мероприятия.

За последние пять лет проведена посадка леса на территории площадью 13,8 гектара, высажено больше 91 тысячи сеянцев сосны.

Чтобы предотвратить гибель созданных лесных культур от травянистой растительности проводятся регулярные агротехнические уходы.

В 2019 году в рамках «Проекта благоустройства Челябинского городского бора» силами бригад проведена ландшафтная рубка (улица Худякова) с одновременной посадкой крупномерных елей высотой до двух метров. На сегодняшний день высажено 396 деревьев, за которыми тщательно ухаживают. Уход за крупномерами продолжится и в следующем году.

На территории памятника природы с 2016 по 2020 год в рамках ежегодных акций посадки молодого леса проведены на общей площади 9,7 гектара. Высажено около 64 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.