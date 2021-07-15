Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор

Специалисты отдела регионального экологического надзора министерства экологии Челябинской области организовали выезд на новую свалку отходов птицефабрики вблизи села Муслюмово, которую обнаружили местные жители. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты зафиксировали свежевспаханную почву вперемешку с веществом, похожим на отходы сельскохозяйственных животных. По всей территории распространялся неприятный запах, предположительно, куриного помета», - прокомментировал увиденное замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В ведомстве отмечают, что земельные участки, на которых обнаружили слив производственных стоков птицефабрики, находятся в распоряжении ООО «Уральская мясная компания». Эта организация является объектом федерального экологического надзора.

Материалы переданы Росприроднадзору для принятия мер реагирования.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 13 июля жители села Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики вблизи села. Видео с болота было опубликовано в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в социальной сети ВКонтакте.

В комментариях под видео селяне продолжают жаловаться на бездействие надзорных органов: проверки проводят, а результата нет.

«Куда только не обращались и твердо убедились, что мы со своими проблемами никому не нужны. Обращались в прокуратуру, Ростехнадзор, в министерство экологии, в министерство сельского хозяйства, в правительство РФ, откуда нас отфутболили в правительство Челябинской области. Ответы от всех организаций есть, но был бы результат! Результата 0», - рассказывает Александр Кологреев.

Другие жители предлагают игнорировать продукцию птицефабрики «Здоровая ферма».

Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.