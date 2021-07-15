Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, грузчиках, медицинских сестрах, подсобных
15.07.2021

Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, медсестрах и воспитателях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вторая группа школьников из Нагайбакского района, у которых из-за ландшафтн
Лесные пожары
Лесные пожары
15.07.2021

Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» посетил производство стратегического партнера – Группы компа
15.07.2021

ХК «Трактор» посетил производство стратегического партнера - Группы компаний «Ариант»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) ботаники Института экологии растений и живот
15.07.2021

Ученые из Екатеринбурга обнаружили на Таганае любку двулистную и гудайеру ползучую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Челябинска объявила предостережение председателю комитета дорожного хозяйства админис
14.07.2021

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2021

Роструд разрешил отстранять невакцинировавшихся без содержания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2021

Расценки ИА «Урал-пресс-информ» на политическую рекламу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2021

Два общества Группы ММК получили мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2021

В Челябинской области за сутки ковид унес жизни 14 человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2021

Во время ночных пожаров в Челябинской области эвакуировали 45 человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2021

В Челябинске пройдет большой турнир пор уличному баскетболу
Виталий Безруков
Здоровая ферма
министерство экологии Челябинской области
Среда обитания
15.07.2021 10:54

Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор

Специалисты отдела регионального экологического надзора министерства экологии Челябинской области организовали выезд на новую свалку отходов птицефабрики вблизи села Муслюмово, которую обнаружили местные жители. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты зафиксировали свежевспаханную почву вперемешку с веществом, похожим на отходы сельскохозяйственных животных. По всей территории распространялся неприятный запах, предположительно, куриного помета», - прокомментировал увиденное замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В ведомстве отмечают, что земельные участки, на которых обнаружили слив производственных стоков птицефабрики, находятся в распоряжении ООО «Уральская мясная компания». Эта организация является объектом федерального экологического надзора.

Материалы переданы Росприроднадзору для принятия мер реагирования.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 13 июля жители села Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики вблизи села. Видео с болота было опубликовано в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в социальной сети ВКонтакте.

В комментариях под видео селяне продолжают жаловаться на бездействие надзорных органов: проверки проводят, а результата нет.

«Куда только не обращались и твердо убедились, что мы со своими проблемами никому не нужны. Обращались в прокуратуру, Ростехнадзор, в министерство экологии, в министерство сельского хозяйства, в правительство РФ, откуда нас отфутболили в правительство Челябинской области. Ответы от всех организаций есть, но был бы результат! Результата 0», - рассказывает Александр Кологреев.

Другие жители предлагают игнорировать продукцию птицефабрики «Здоровая ферма».

Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.

Автор: Екатерина Михайлова
Виталий Безруков
Здоровая ферма
министерство экологии Челябинской области
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, грузчиках, медицинских сестрах, подсобных
15.07.2021

Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, медсестрах и воспитателях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вторая группа школьников из Нагайбакского района, у которых из-за ландшафтн
Лесные пожары
Лесные пожары
15.07.2021

Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» посетил производство стратегического партнера – Группы компа
15.07.2021

ХК «Трактор» посетил производство стратегического партнера - Группы компаний «Ариант»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) ботаники Института экологии растений и живот
15.07.2021

Ученые из Екатеринбурга обнаружили на Таганае любку двулистную и гудайеру ползучую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Челябинска объявила предостережение председателю комитета дорожного хозяйства админис
14.07.2021

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое
Мусор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2021

Жители Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2021

Руководство полигона «Южный» оспорит в суде решение по исключению объекта из госреестра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.06.2021

ЦКС проверит площадки, на которые незаконно сбрасывают мусор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области родители получат единовременный выплаты на более 350 тысяч детей в возрасте
Общество

Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская
Экономика

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Родители школьников в возрасте от шести до 18 лет получат единовременную выплату к началу нового
Федерация

Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году

13.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжается сбор помощи жителям Карталинского и Нагайбакского районов, чьё
Общество

В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров

12.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск», установл
Общество

Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»

12.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске остро не хватает доступных теннисных кортов и данный вид спорта находится в удручающ
Спорт

Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным

09.07.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.07.2021 12:25

Роструд разрешил отстранять невакцинировавшихся без содержания

15.07.2021 12:23

Расценки ИА «Урал-пресс-информ» на политическую рекламу

15.07.2021 12:13

Два общества Группы ММК получили мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности

15.07.2021 12:12

В Челябинской области за сутки ковид унес жизни 14 человек

15.07.2021 11:25

Челябинск больше всего нуждается в поварах, водителях, медсестрах и воспитателях

15.07.2021 11:24

Во время ночных пожаров в Челябинской области эвакуировали 45 человек

15.07.2021 11:22

В Челябинске пройдет большой турнир пор уличному баскетболу

15.07.2021 11:00

В Коркино женщина перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей

15.07.2021 10:54

Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор

15.07.2021 10:37

Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море

15.07.2021 10:23

ХК «Трактор» посетил производство стратегического партнера - Группы компаний «Ариант»

15.07.2021 10:12

Минздрав опровергает информацию о назначении нового главврача ГКБ №6 Челябинска

15.07.2021 10:10

Ученые из Екатеринбурга обнаружили на Таганае любку двулистную и гудайеру ползучую

15.07.2021 10:07

В Историческом музее открылась выставка татарских художников «Душа народа»

15.07.2021 10:04

Штрафники пополняют бюджет Магнитогорска

15.07.2021 09:51

В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»

15.07.2021 09:26

Челиндбанк подвел итоги первого полугодия 2021 года

14.07.2021 19:59

Четверг в Челябинской области без осадков

14.07.2021 19:46

Ковид откорректировал сроки проведения фестиваля гуманного отношения к животным в Челябинске

14.07.2021 19:17

МГТУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном

14.07.2021 18:50

ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

14.07.2021 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 июля

14.07.2021 18:38

В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции

14.07.2021 18:12

Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж

14.07.2021 17:42

Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере

14.07.2021 17:36

Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое

14.07.2021 17:24

В Магнитогорске полицейские пресекли продажу фальшивых антиковидных справок

14.07.2021 17:23

Магнитогорская библиотека обзавелась влиятельным попечителем

14.07.2021 17:20

В Магнитогорске семилетний мальчик оказался пригвожден к забору ржавым прутом

14.07.2021 17:15

В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР

14.07.2021 17:07

В Магнитогорске за неуплату алиментов судят отца девочки Киры, которую он хочет разлучить с любимым старшим братом

14.07.2021 16:57

В Магнитогорске хранятся уникальные издания

14.07.2021 16:56

Челябинцы активно участвуют в разработке велоинфраструктуры города

14.07.2021 16:53

В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог

14.07.2021 16:17

Новый начальник управления транспорта Челябинска «пошел в народ»

14.07.2021 15:48

Жители Муслюмово обнаружили новую свалку отходов птицефабрики

14.07.2021 15:46

Дышать станет легче: Лихачев заявил о несомненной пользе для людей «Экомонитора»

14.07.2021 15:44

Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021 14:27

Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн

14.07.2021 14:12

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021 13:08

Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»

14.07.2021 12:51

Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

14.07.2021 12:05

В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

14.07.2021 12:01

В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации

14.07.2021 11:44

“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана

14.07.2021 11:37

Дезинфекция-вариант защиты от пандемии

14.07.2021 11:36

В Челябинской области за сутки выявлено 283 случая ковида

14.07.2021 11:25

Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

14.07.2021 11:16

Пожарные спасли жизнь женщины и ее собаки Сонечки

14.07.2021 10:49

Миасский автозавод «УРАЛ» приглашает на работу

14.07.2021 10:48

Еткульский район активно благоустраивается

14.07.2021 10:39

Врач-терапевт назвала главные правила безопасного отдыха во время пандемии

14.07.2021 10:29

ЮУрГУ и ЧелГУ вошли в рейтинг вузов России 2021 года по уровню зарплат выпускников

14.07.2021 10:08

Спасатели Челябинской области пришли на помощь двум пожилым женщинам

14.07.2021 10:07

Дети, которым не удалось отдохнуть в Нагайбакском районе, вылетели к Черному морю

14.07.2021 09:41

В пригороде Троицка утонул рыбак

14.07.2021 09:39

В Челябинской области создается ещё один индустриальный парк

14.07.2021 09:25

В Челябинске восстанавливают внешние элементы фасадных часов на здании Арбитражного суда

13.07.2021 19:40

Челябинский областной суд изменил приговор лидеру «СТОП ГОКа» Василию Московцу

13.07.2021 19:06

Огнеупорщик – уникальная профессия сильных парней

13.07.2021 18:32

В Челябинске пройдет кастинг на конкурс «Мисс Офис-2021»

13.07.2021 17:58

В Челябинске облагородят дворец культуры ЧЗМК и создадут рядом с ним сквер

13.07.2021 17:58

В Челябинской области лесные пожары изменили сроки проведения Парижского полумарафона

13.07.2021 17:42

В среду в Челябинской области не жарко и без осадков

13.07.2021 17:35

Арбитражный суд подтвердил нарушения ГУФСИН при выполнении работ в парке «Алое поле»

13.07.2021 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 14 июля

13.07.2021 17:22

В Челябинской области еще одно отделение перепрофилируют под ковидную базу

13.07.2021 16:47

Хитрость не удалась: в Копейске женщина попыталась взять кредит с подделанным паспортом

13.07.2021 16:23

Первые два новых трамвая прибыли в Челябинск

13.07.2021 16:16

В Златоусте многодневный потоп сделал общежитие похожим на аквариум

13.07.2021 15:11

Минздрав рассказал о состоянии пассажиров скорой, попавшей в ДТП в Челябинске

13.07.2021 14:34

В центре Челябинска в результате аварии перевернулась скорая

13.07.2021 14:29

Почти 450 южноуральцев, пострадавших от лесных пожаров, получили единовременную матпомощь

13.07.2021 14:06

В Карталинском районе уточнено число уничтоженных огнем домов и площадь лесов

13.07.2021 13:50

В Челябинской области справились с крупными природными пожарами

13.07.2021 13:48

В Челябинске в этом году для маленьких горожан построят десять садиков

13.07.2021 13:03

С 1 сентября изменятся правила выплаты больничного по уходу за ребенком до восьми лет

13.07.2021 12:55

В Челябинске прошла всероссийская акция «Зелёный двор»

13.07.2021 12:29

В челябинском зоопарке рысята познакомились со своим отцом Персеем. Событие запечатлели на видео

13.07.2021 12:15

В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»

13.07.2021 12:13

В Челябинске по подозрению в получении крупной взятки задержали замглавы областного ПФР

13.07.2021 12:10

Челябинские общественники попросили птицефабрику перестать гадить

13.07.2021 12:02

В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни 14 человек

13.07.2021 11:23

В Челябинске задержали вандала, разбившего экран умной опоры

13.07.2021 11:18

Челябинские фотографы помогли сборной России завоевать еще один Кубок мира FIAP

13.07.2021 11:02

Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году

13.07.2021 10:57

Для Челябинска закупят 150 низкопольных автобусов

13.07.2021 10:46

Челябинск станет удобным для велосипедистов

13.07.2021 10:30

Жители Челябинской области попались на попытке «слить» секретную информацию иностранным спецслужбам

13.07.2021 10:02

Челябинский областной онкоцентр возглавил Дмитрий Ростовцев

13.07.2021 09:50

С 1 сентября кураторы групп в техникумах и колледжах будут получать доплаты

13.07.2021 09:42

Задумчивый лось «Зигальги» угодил в фотоловушку

13.07.2021 09:29

Дети, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, готовятся к поездке на Черное море

13.07.2021 09:20

В Челябинске спасатели подняли со дна Голубого карьера тело утонувшего парня

12.07.2021 20:38

Виктор Рашников сообщил о возобновлении работы горячего комплекса MMK Metalurji в Турции

12.07.2021 20:19

В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства двух новых улиц на северо-западе

12.07.2021 19:44

«Фотофест-2021» завершился. Первые впечатления и итоги

12.07.2021 17:51

Виталий Безруков: Памятникам природы, пострадавшим от пожаров, помогут восстановиться

12.07.2021 17:37

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля

12.07.2021 17:33

Вторник в Челябинской области – без осадков и с ветром