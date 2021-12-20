ММК стал победителем национальной премии «Чистый воздух»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) занял первое место в номинации «Экопредприятие» Национальной премии «Чистый воздух» за масштабную модернизацию и реализацию природоохранных инициатив.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», данную премию вручают медиагруппа «Комсомольская правда» и Российское экологическое движение – за лучшие экологические практики, внедрение технологий по снижению выбросов и энергосбережение. Заявки более чем ста номинантов прошли через процедуру голосования на сайте «КП», а также оценку экспертного жюри.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2015-м году приняло план стратегического развития до 2025-го года, одной из ключевых целей которого является кардинальное снижение выбросов, и последовательно реализует данную стратегию.

«Комбинат заботится о благополучии своих сотрудников и жителей Магнитогорска, – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, комментируя вручение предприятию награды «Чистый воздух». – Поэтому в сокращении уровня техногенной нагрузки на окружающую среду мы видим свою ключевую задачу, необходимую для реализации принципов устойчивого развития, обеспечения достойного будущего для всех, кто живет в Магнитогорске».

С 2017-го года, взятого как базовый при подсчете выбросов в атмосферу, ММК инвестировал в проекты, направленные на сокращение выбросов, более 3,2 миллиарда долларов и сократил валовые выбросы загрязняющих веществ на 10,4 тысячи тонн.

Согласно стратегии развития до 2025-го года, всего за период с 2017-го по 2025-й год валовые выбросы ММК сократятся на 30 тысяч тонн, а удельные – на 14 процентов. Общий объем инвестиций в охрану атмосферного воздуха Магнитогорска за этот период составит семь миллиардов долларов.

Результатом реализованных ММК природоохранных мероприятий уже стало снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска в 2,8 раза с 2017-го года. А к 2025-му году КИЗА снизится до уровня менее пяти единиц, что будет соответствовать статусу «Чистый город».

Чтобы сократить уровень атмосферных выбросов и сделать Магнитогорск комфортным для жизни городом, ПАО «ММК» реализует крупные инфраструктурные проекты. Яркий пример экологических инвестиций, реализованных в течение последних нескольких лет, – строительство самой современной в России аглофабрики №5, а также аспирационных систем литейных дворов и подбункерных помещений на шести доменных печах, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата и сероулавливающих установок в аглоцехе.

В стадии реализации находится строительство коксовой батареи №12 (запуск первой очереди ожидается в 2022-м году) и газоочистных установок в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. В планах – строительство новой доменной печи №11 (запуск намечен на 2025-й год). Реализация вышеперечисленных проектов позволит вывести из работы морально и физически устаревшие агрегаты: пять коксовых батарей и три доменные печи, что поможет сделать воздух в Магнитогорске значительно чище.