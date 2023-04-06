Многодневные походы по Зигальге временно запрещены

Многодневные походы по национальному парку «Зигальга» (Челябинская область) временно запрещены – в связи с введением на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима (причиной тому послужила сухая и необычно теплая для апреля погода).

Как сообщает телеграм-канал нацпарка, во время однодневных путешествий туристам разрешается передвигаться исключительно по маркированным тропам.

Разводить костры можно только на специально оборудованных кострищах, подчеркивают в «Зигальге».