06.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля (18+)
06.04.2023
Новые автомобили для «Службы здоровья» Челябинской области
06.04.2023
Бывший высокопоставленный пристав из Магнитогорска отбудет срок за решеткой, а не на свободе
06.04.2023
На Свердловском проспекте Челябинска демонтируют плитку и разбирают покрытие
06.04.2023
Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве
06.04.2023
На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей
Многодневные походы по Зигальге временно запрещены
20.10.2021
Покорить Поперечную: в нацпарке «Зигальга» пройдет первый в его истории забег
14.09.2021
В национальном парке «Зигальга» бобры устроили большую стройку
07.09.2021
На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган
26.08.2021
Следом за «Зюраткулем» и «Таганаем»: в нацпарке «Зигальга» едва не случилась большая беда
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023