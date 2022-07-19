На Авдотью-Сеногнойку в Челябинской области будет тепло и ветрено

В Челябинской области в среду, 20-го июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, днем – преимущественно без осадков.

В ночное время ожидается 14-19 градусов тепла, при прояснении – до плюс десяти. Днем – 23-28 градусов выше нуля, на юге воздух прогреется до 32-х градусов.

Ветер на Авдотью-Сеногнойку (так в народе называли 20-е июля) синоптики обещают западный, северо-западный, скорость – 6-11 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 18-ти м/с.

В Челябинске в среду – облачно с прояснениями, ночью – слабый дождь, гроза, днем – преимущественно без осадков.

Предстоящей ночью в южноуральской столице, согласно прогнозу Челябгидрометцентра, обещают 16-18 градусов тепла, днем – плюс 26-28 градусов.

Ветер – западный и северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Название Авдотья-Сеногнойка 20-е июля получило в народном календаре потому, что к этому дню обычно начинались обильные осадки, из-за которых подгнивало сено.

В народе считалось, что по погоде на Авдотью-Сеногнойку можно было понять, каким будет ноябрь. Шедший 20-го июля дождь являлся предвестником затяжных осадков. Небо, окрашенное на закате в красные цвета, сулил ветра на следующий день.