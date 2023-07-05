05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
05.07.2023
На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
05.07.2023
На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
22.06.2023
Курчатовский район Челябинска почтил память павших воинов Великой Отечественной
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
14.06.2023
Уникальные семейные соревнования прошли в Курчатовском районе
08.06.2023
В Курчатовском районе отремонтируют дороги по Верстовой и Демидовской
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023