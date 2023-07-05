На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом

На лыжной базе в Курчатовском районе Челябинске появились бассейны под открытым небом – с подогревом и системой очистки воды.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, здесь будут проводиться спортивные занятия, детские анимационные программы и шоу, мастер-классы и пенные вечеринки.

«Комплекс бассейнов стал еще одним социально-значимым проектом на территории лыжной базы. Ранее собственник оборудовал здесь несколько футбольных полей и проложил тропинки в бор», - отмечают в мэрии.