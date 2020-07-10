На освобожденном от заборов Коровьем пляже Увильдов свободно отдыхают сотни людей

В Челябинской области на освобожденном от заборов Коровьем пляже, что на озере Увильды, свободно и беспрепятственно отдыхают сотни людей.

В данный момент на берегу прекрасного южноуральского водоема наслаждаются отдыхом около пятисот человек, сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

Напомним, ограждения, установленные двумя предпринимателями и закрывавшие доступ к Увильдам в районе Коровьего пляжа, были демонтированы в конце июня этого года по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сегодня, десятого июля, сотрудники минэкологии, полиции и ОГУ "Особо охраняемые природные территории" продолжили выполнение наказа главы региона. Совместно с главой Аргаяшского района Игорем Ишимовым они провели рейдовое мероприятие на Увильдах. Надзорные ведомства проверили законность построек на берегу озера и оценили свободу доступа жителей к воде.

Проверки прошли вдоль береговой линии озера в Аргаяшском районе. Специалисты выявили около двадцати заборов, из-за которых отдыхающие не могут пройти к воде. В ближайшее время владельцы каждого из незаконных объектов получат предписания на их снос.

Некоторые сообщения о незаконных ограждениях поступили к инспекторам прямо во время рейда. Так, надзорные ведомства оперативно проверили появившееся в социальных сетях сообщение от жителей поселка Увильды об отсутствии прохода к воде вблизи СНТ "Здоровье".

Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, жители поселка пожаловались, что в районе гостевого комплекса "Лион" был восстановлен забор, который ранее был демонтирован.

"Мы оперативно выехали на место, вызвали собственника земельного участка. Был произведен демонтаж тридцатиметрового забора, для жителей открыты калитки", - сообщил Виталий Безруков.

Он заверил, что работа по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам Южного Урала будет продолжена.

"В настоящий момент рейдовые мероприятия и работы по сносу ограждений идут на Увильдах (в ближайшее время проверки пройдут в других районах, прилегающих к озеру), активная работа ведется на озере Тургояк", - отметил Виталий Безруков.

Он уточнил, что все эти мероприятия проходят в рамках выполнения поручения Алексея Текслера.