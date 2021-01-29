На озере Улагач обнаружены масляные пятна

На озере Улагач в Озерске (Челябинская область) местные жители обнаружили масляные пятна.
На место 28-го января выехали спасатели (дежурная смена Кыштымского отряда). По прибытии на место спасатели зафиксировали пятно маслянистой пленки на поверхности воды (в техническом канале). На водоеме были выставлены боновые заграждения и организовано круглосуточное дежурство.
«Работы по предотвращению загрязнения озера были организованы сразу в трех направлениях: предотвращение и ликвидация разлива, установление источника загрязнения, контроль состава воды», - сообщила пресс-секретарь поискового спасательной службы региона Марина Яковлева.
К установлению причин появления пятен были привлечены специалисты Аргаяшской ТЭЦ, оперативные группы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и главного управления МЧС России по Челябинской области. Контроль за химическим составом воды в настоящий момент проводится специалистами Росприроднадзора.
Общая площадь масляных пятен составила около ста квадратных метров, Аргаяшская ТЭЦ работает в штатном режиме.
На месте происшествия находится необходимое количество сил и средств - ситуация под контролем. Так как из озера Улагач не осуществляется забор воды, угрозы населению нет.