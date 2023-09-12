12.09.2023
Грибники в Челябинской области пропадают в лесах все чаще
12.09.2023
Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника в Челябинской области
11.09.2023
Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ
11.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
11.09.2023
Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта
11.09.2023
Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября
На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники
11.09.2023
Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
04.09.2023
Новая набережная Первого озера Челябинска заметно похорошела
29.08.2023
На челябинской Тополинке начинается обустройство экотропы
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023