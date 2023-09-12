На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники

В новой части арт-сквера в Центральном районе Челябинска, на пересечении улиц Свободы и Труда, высадят деревья, кустарники, многолетники и посеют газон.

Накануне, 11 сентября, на сайте госзакупок был размещен контракт на озеленение данного общественного пространства начальной стоимостью 5 832 798,44 рубля. Прием заявок от желающих высадить в арт-сквере разнообразные растения будет вестись до 19 сентября.

Согласно условиям контракта, в срок до 30 октября здесь должны появиться саженцы следующих деревьев и кустарников: восемь черемух Маака, две шаровидные ивы, семь мелколистных лип, шесть яблонь Недзвецкого, шесть рябин обыкновенных, 12 вишен пенсильванских, одна сербская ель, а также жимолость татарская (11), кизильник блестящий (80), спирея японская (две), сирень Сирень Мейера Палибин (семь), можжевельник горизонтальный (22), туя западная (четыре).

Кроме того, в новой части арт-сквера посеют газон и обустроят цветники с многолетними растениями – такими, как щучка дернистая, нивяник обыкновенный, шалфей дубравный и пион кустовой.

Заказчиком озеленения является администрация Центрального района, глава которого Виктор Ереклинцев накануне, 11 сентября, на аппаратном совещании в мэрии рассказал о том, что сегодня происходит на благоустраиваемом общественном пространстве на перекрестке Свободы и Труда.

«Установлен бортовой камень под основной объект – роллердром и каток. Основа подготовлена, на этой неделе начнется заливка бетонного основания», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало, какие малые архитектурные формы появятся здесь.