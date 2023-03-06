На плотине Челябинска из-за ветра высок риск ДТП

Госавтоинспекция Челябинска предупреждает водителей, что в результате сильного бокового ветра на проезжей части гидро-узла (плотина), образуется снежные переметы, высок риск дорожно -транспортных происшествий.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, водителей просят соблюдать скоростной режим, сохранять дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров на дороге, отказаться от обгонов, учитывать неблагоприятные условия и дорожное покрытие.