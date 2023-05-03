На полянах «Зигальги» появились «слоновьи уши»

«Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) открыла грибной сезон - на полянах национального парка появились первые строчки.

Один из самых распространенных весенних грибов предпочитает селиться на опушках, в смешанных лесах и березовых рощах, а особенно любит соседство с поваленными деревьями.

За свой внешний вид в англоязычных странах строчок называют «гриб-мозг» или «слоновьи уши». Иногда его путают со сморчком. Но если поставить их рядом, отличия будут налицо, отмечают в НП «Зигальга».

«Во-первых, шляпка у строчка шапочкой и напоминает грецкий орех, а у сморчка она конусовидная. Во-вторых, у сморчков ее окрас варьируется от желтого до серо-коричневого, а у строчков - от темно-коричневого до красноватого. И, в-третьих, ножка у последнего гриба плотная и коренастая», - пояснили в нацпарке.