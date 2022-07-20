На Прокопия-жатвенника в Челябинской области похолодает

В Челябинской области в четверг, 21-го июля, ожидается переменная облачность, в горных районах ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем к осадкам добавятся грозы.

Как сообщает Челябгидрометцентр, в ночь на четверг столбики термометров южноуральцев будут показывать 10-15 градусов тепла, в низинах воздух прогреется лишь до плюс шести градусов. Днем 21-го июля – 20-25 градусов выше нуля, на юге региона – до плюс 28-ми.

Ветер - западный, северо-западный, ночью – четыре-девять метров в секунду, местами порывы могут достигать 12-ти м/с. Днем скорость ветра составит 6-11 метров в секунду, местами порывы усилятся до 16-ти м/с.

В Челябинске в четверг – переменная облачность, ночью - преимущественно без осадков, днем – слабый дождь. Температура воздуха в ночное время – плюс 12-14 градусов, в дневное – 23-25 градусов выше нуля.

Ветер – западный, северо-западный, скорость - 6-11 метров в секунду, днем порывы усилятся до 15-ти м/с.

В народе 21-е июля получило название Прокопий-жатвенник, Прокоп-жнец. В этот день на Руси часто приступали к уборке озимой ржи.

Считалось, погода на Прокопия определяет погоду на второе августа, Ильин день.

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