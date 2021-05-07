На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов

В Челябинской области на Большое Тесьмыинское водохранилище вновь прилетели лебеди-шипуны. В этом году стая насчитывает пять особей.

Как сообщили в нацпарке «Таганай», лебеди-шипуны прилетели на водохранилище во второй раз. И среди них явно есть вожак. Одна из птиц крупнее, постоянно вытягивает шею, крутит ей, ведет остальных, покрикивает и «бдит» обстановку. В прошлом году стая насчитывала 12 особей. Они держались у заросшего берега.

«Здесь для лебедей хорошая кормовая база из водорослей. Хотя для гнездования этот водоем им не подходит – нет сплавин, заросших проток, близкое соседство с человеком. На осенней миграции эти птицы пока не заглядывали на Таганай», - сообщили в нацпарке.

Впервые лебедя-шипуна заметили на водохранилище в 1962 году. По свидетельству смотрителя Кузьминых, несколько особей застрелили браконьеры. Улетев весной, на осеннем пролете косяк вернулся и несколько раз с криком пролетел над водой. Больше лебедей никто здесь не видел. Спустя почти 60 лет они вернулись.

Фото: телеграм-канал «Таганай News»